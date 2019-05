Der Schriftsteller und Sänger Wiglaf Droste ist tot. Er sei am Mittwochabend im Alter von 57 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit in Pottenstein (Franken) gestorben, berichtet die Tageszeitung "Junge Welt" am Donnerstag unter Berufung auf den "engsten Familienkreis" Drostes.



Er hatte seit 1994 regelmäßig für die "Junge Welt" geschrieben, seit Januar 2011 hatte er eine tägliche Kolumne. Zuletzt berichtete er darin vom Eheglück in Franken. Bekannt wurde Droste vor allem als Satiriker.