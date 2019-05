The Smart E Award

Seit 2018 wird The smarter E Europe, den gleichnamigen Award an herausragende Entwicklungen für die neue Energiewelt. Jeweils zehn Finalisten standen dieses Jahr in den beiden Kategorien Outstanding Projects und Smart Renewable Energy zur Wahl. Die Bewerbungen der Outstanding Projects kommen aus den Bereichen Solar, Speicher, Energiemanagement und umweltfreundliche Mobilität. In der Kategorie Smart Renewable Energy steht die Sektorkopplung im Fokus, also die digitale und effiziente Verknüpfung von Strom, Wärme und Mobilität. Die internationalen Fachjuroren wählten drei Gewinner je Kategorie.

Outstanding Projects

BayWa r.e. renewable energy GmbH (Deutschland): Don Rodrigo - Europas erstes subventionsfreies Photovoltaik-Kraftwerk im Versorgungsmaßstab Das in der Nähe von Sevilla, Spanien, errichtete PV-Kraftwerk Don Rodrigo ist das erste europäische PV-Großkraftwerk, das ohne staatliche Förderungen erbaut wurde.

mondas GmbH (Deutschland): Intelligentes Wärmenetz für 1.350 Freiburger In einem neuen Freiburger Wohnviertel wurde ein intelligentes Wärmenetz mit 38 dezentralen thermischen Solaranlagen errichtet und versorgt nun 525 Haushalte. Dazu wird die Wärmeenergie in ein Nahwärmenetz eingespeist, das zusätzlich von einem mit Biomethan betriebenen Blockheizkraftwerk versorgt wird. mondas war dabei für die Erfassung von Messdaten, Erträgen und Bedarfswerten für alle 38 thermische Solaranlagen verantwortlich. Dazu setzten sie in ihrer Analysesoftware Steueralgorithmen auf Grundlage von künstlicher Intelligenz ein.

Siemens AG (Deutschland): Isabela Hybridkraftwerk - Galápagos-Insel mit nachhaltigem Energiesystem Siemens hat auf Isabela, der größten der Galápagos-Inseln Ecuadors, ein intelligentes hybrides Energiesystem geschaffen. Das Hybridkraftwerk arbeitet mit solarer Photovoltaik-Energie und nachhaltig angebautem Jatropha-Biokraftstoff. Damit versorgt es die Insel mit 100 % erneuerbarem Strom. Der Galápagos-Archipel, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist ein einzigartiger und abgelegener Ort unter strengem Schutz, erfordert aber eine äußerst zuverlässige Stromversorgung.

Smart Renewable Energy

Axiotherm GmbH (Deutschland): kraftBoxx - Großer Wärmespeicher für Sektorkopplung Die kraftBoxx, ein thermischer Energiespeicher für Heizung und Warmwasser mit Latentspeichern, verfügt über eine deutlich höhere Energiespeicherkapazität als herkömmliche Wärme- und Kältespeicher. Diese effiziente Power-to-Heat ...

