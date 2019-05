Wie sich in den letzten Wochen schon andeutete, bleibt auch VST Building dem Anleihemarkt treu: Emittiert wird ein neuer Bond im Volumen von bis zu 15 Mio. EUR. Die Laufzeit soll fünf Jahre betragen, der Kupon 7,0% bei halbjährlicher Zahlungsweise. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Österreich startet am 27. Mai und soll bis 6. Juni laufen. Das Umtauschangebot an Alteigner der bisherigen VST-Anleihe ...

