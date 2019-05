Hamburg (ots) - Werbe-Ikone Verona Pooth, 51, erzählt diese Woche in GALA (Heft 21/2019, ab heute im Handel), dass ein Handy ihrer erstes Status-Symbol war: "Ein riesengroßes Motorola-Handy, das aussah wie ein Aktenkoffer. In Hamburg hatten das sonst nur die Kiezgrößen, die schweren Jungs von der Reeperbahn. Und dann kam ich kleine 22-jährige Mickymaus und hatte genau das gleiche Telefon. Das war abgefahren."



Heute diene ihr das Smartphone als Beweismittel: "Ich benutze das Internet, um Dinge zu belegen, wenn jemand sagt, na, die übertreibt doch ein bisschen, dann gehe ich ins Netz und finde das passende Foto. Egal, ob ich mit Sir Peter Ustinov vier Werbespots für die Expo gedreht habe, Karl Lagerfeld mein Hochzeitskleid geschneidert hat oder ich einen Bambi bekommen habe. So konnte ich meinem Sohn Diego auch beweisen, dass ich bei 'Wer wird Millionär?' 125.000 Euro gewonnen habe. Wer glaubt mir denn sonst so was?"



