Frankfurt (ots) - Mit Berlin gehört eine deutsche Immobilienhochburg im ersten Quartal 2019 zum Kreis der Top 20-Investmentziele weltweit. "Während Frankfurt zumindest für den Zeitraum Januar bis Ende März aus den Top 20 gefallen ist (Q 1 2018: Position 19), konnte sich die deutsche Hauptstadt auf Basis zahlreicher Gewerbeimmobilien-Transaktionen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich mit einem Transaktionsvolumen von insgesamt 2,7 Mrd. USD immerhin auf Platz 14 (Q 1 2018: Position 29) vorarbeiten", so Timo Tschammler, CEO JLL Germany. Tschammler weiter: "Untermauert wird diese positive Entwicklung von Berlin im Vergleich der Märkte weltweit durch eine herausragende Position unter den Top 5 beim Thema grenzüberschreitender Investitionen. Berlin gewinnt an Attraktivität und wird immer mehr zum begehrten Ziel international tätiger Investoren."



Zum zweiten Mal in Folge konnte Tokio im ersten Quartal seinen Spitzenplatz in der Rangfolge der weltweit wichtigsten Investmentziele behaupten, dies trotz eines Rückgangs von 28 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Hauptsächlich auf Basis inländischer Investoren platzierte sich die japanische Hauptstadt mit 6,5 Mrd. USD knapp vor der chinesischen Metropole Shanghai (6,3 Mrd. USD), die sich mit einem Plus von 46 Prozent von Rang sechs auf die zweite Position im globalen Ranking katapultierte.



Drei der fünf größten sowie fünf der zehn größten Investmentziele stammten aus der asiatisch-pazifischen Region. Auch Seoul (Rang 5) konnte mit plus 27 Prozent und 4,5 Mrd. USD vier Plätze gut machen. Beeindruckend vor allem der Anstieg in Shenzhen und Peking: mit einem jeweils siebenmal höheren Investmentvolumen als im ersten Quartal 2018 gehören die auf dem neunten bzw. zwölften Rang platzierten Metropolen zu den weltweit attraktivsten Investmentdestinationen (3,4 Mrd. USD bzw. 2,8 Mrd. USD).



Spitzenpositionen außerhalb Asiens behielten New York (Rang 3) mit 5,8 Mrd. USD und London (Rang 4 mit 5,5 Mrd. USD) - allerdings mit Einbußen von 32 bzw. 17 Prozent. Mit Steigerungen von jeweils über 70 Prozent konnten das Silicon Valley, Seattle und San Francisco aufwarten und sich damit ebenfalls Plätze unter den ersten zwanzig Investmentzielen sichern.



Berlin mit London und Paris unter den TOP 10 bei grenzüberschreitenden Investitionen weltweit



Ein anderes Bild zeigt sich bei der Analyse grenzüberschreitender Investitionen. "Mit seiner erneuten Top-Platzierung konnte London seine Attraktivität für weltweite Anleger einmal mehr unter Beweis stellen und verteidigt seine Poleposition. Durch das auf die Themse-Metropole im ersten Quartal 2019 entfallende Volumen (3,4 Mrd. USD) konnte der Abstand im Jahresvergleich gegenüber den folgenden Metropolen sogar noch vergrößert werden", so Hela Hinrichs, JLL EMEA Research. Hinter Shanghai und Seattle folgt Berlin mit 2,1 Mrd. USD an vierter Position, liegt damit vor Paris, das auf Rang 8 gelistet wird. Auffällig ist die starke Präsenz chinesischer Metropolregionen: Mit Shanghai, Hongkong, Peking und Shenzhen sind vier Märkte unter den Top 10 mit Transaktionsvolumina zwischen 2,6 Mrd. USD und knapp 1 Mrd. USD.



