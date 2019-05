Der schleppende Ausbau führt der Bonner Behörde zufolge zu hohen Kosten für den Erhalt der Systemsicherheit. Aktuell seien rund 7700 Kilometer neue Leitungen geplant.Als "zentrale Herausforderung der Energiewende" bezeichnet Jochen Hohmann den Ausbau der deutschen Stromnetze. Der Präsident der Bundesnetzagentur stellte am Donnerstag den Jahresbericht der Bonner Behörde für 2018 vor. "Wir sind bei der Planung neuer Stromleitungen gut vorangekommen. Dennoch kommt der Ausbau nicht so schnell voran wie es nötig wäre, was sich in hohen Kosten für den Erhalt der Systemsicherheit niederschlägt", so Homann. ...

