IGB (Industrie Grafiche Bressan) zählt zu den namhaften Herstellern von Faltschachteln für die Pharmabranche in Italien und ist sowohl für seine Produktionsqualität als auch für seine Innovationsfreudigkeit bekannt. 2018 erhielt IGB den "Oscar della Stampa" (Oscar für den Druck) in der Kategorie "Best Technology Innovator". Das Unternehmen ist nach wie vor weitgehend ein Familienbetrieb und unter anderem dank seiner schlanken Produktionsstruktur schnell gewachsen. IGB wurde in den 1960er-Jahren von Dino Bressan gegründet und wird heute von seinen drei Kindern geführt. IGB-CEO Alessio Bressan erklärt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...