London, Großbritannien (ots) - Im Rahmen seiner erweiterten Rolle wird Brandon Bekker das starke Wachstum in Europa, im Mittleren Osten und Afrika managen. Außerdem wird Paul Stafford zum VP für Afrika befördert.



Mimecast Limited (NASDAQ: MIME), ein führender Anbieter für E-Mail-Sicherheit und Experte für Cyber-Resilience, gibt die Ernennung von Brandon Bekker zum Senior Vice President, Europe, Middle East and Africa (EMEA) bekannt. Er verantwortet ab sofort die Region und die Umsetzung der Wachstumsziele. Zudem wird Paul Stafford zum Vice President für Mimecast Africa ernannt, er war zuvor Geschäftsführer des Unternehmens für das südafrikanische Küstengebiet.



Bekker war maßgeblich daran beteiligt Mimecast als Marktführer in Südafrika in verschiedenen Branchen zu etablieren. Ab 2013 verwaltete er erfolgreich den Mittleren Osten und Afrika und half, das Wachstum des regionalen Unternehmensgeschäfts seit dessen Börsengang um mehr als 75 Prozent zu steigern. Zudem eröffnete Bekker 2016 ein Büro in Dubai, um auch die Kunden im Mittleren Osten betreuen zu können.



Vor seiner Ernennung zum VP für Afrika unterstützte Paul Stafford als Coastal General Manager die Entwicklung des regionalen Geschäfts des Unternehmens in Südafrika. Er verfügt über umfassendes Know-how zur Sicherheitslandschaft in Afrika und das Channel-Ökosystem, sowie über jahrelange Erfahrung in der Unterstützung von Organisationen bei der Bewältigung aufkommender Cyberbedrohungen.



"Brandon Bekker war maßgeblich daran beteiligt, den Kunden in der MEA-Region das Verständnis für die Cyberbedrohungslandschaft sowie die Bedeutung zu vermitteln, die das Layering einer Drittanbieterlösung für die Verbesserung der Cyber-Resilienz haben kann - wenn Cloud-Dienste wie Microsoft Office 365 genutzt werden. Ich freue mich sehr, dass er diese neue Herausforderung angenommen hat", sagt Peter Bauer, Chief Executive Officer von Mimecast.



OTS: Mimecast newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134545 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134545.rss2



Pressekontakt: Kafka Kommunikation GmbH & Co KG Daniela Märkl Ferdinand Kunz 089 74747058-0 mimecast@kafka-kommunikation.de