Aus Sicht des ausführenden Elektrohandwerkers müssten die Module und die Metallkanäle blitzstromtragfähig mit dem Erder des Gebäudes verbunden werden. Unklar war jedoch der Anschluss an den Modulen: hier wäre aus seiner Sicht wegen fehlender leitfähiger Unterkonstruktion nur ein Anschluss an den eloxierten Rahmen der Module möglich. Leider waren ihm keine geeigneten Anschlussklemmen bekannt. Was sollte er tun?

Allgemeine Betrachtung

Zur Klärung der Frage ist zunächst auf den Stand der Errichtungsbestimmungen im Jahr 2013 einzugehen und anschließend die Sachlage aus gegenwärtiger Sicht zu betrachten. Für Photovoltaikanlagen gab es lange Zeit keine besonderen Bestimmungen, sondern nur das allgemeine Regelwerk der DIN VDE 0100. Im Jahr 2006 wurde erstmals die DIN VDE 0100-712 mit besonderen Anforderungen für PV-Anlagen herausgegeben. Ein Diskussionspunkt unter Fachleuten war in der Entstehungsphase dieser Norm, unter anderem das Erden und der Potentialausgleich von PV-Anlagen. Eine Forderung derartiger Maßnahmen war dann mit Erscheinen dieses Regelwerkes nicht zu finden. Lediglich die Aussage, dass bei Verlegung eines Schutzpotentialausgleichsleiters, dieser in engen Kontakt zu den DC- und AC-Kabeln zu verlegen ist.

Jetzt fragt man sich warum? Der Schutz gegen elektrischen Schlag auf der DC-Seite, muss durch die doppelte- oder verstärkte Isolierung erreicht werden. Demnach kann ein einzelner Fehler, nicht zu einer gefährlichen Situation führen und der Schutz ist als ausreichend zu betrachten. Ein doppelt isoliertes Kabel, bei dem der blanke Leiter zu berühren ist, stellt eine Fehlerkonstellation dar, welche normativ nicht berücksichtigt ist (einfacher Fehlerschutz).

Verbesserter Schutz durch Potentialausgleich?

Selbst wenn die Unterkonstruktion ...

