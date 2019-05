Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100000003 -



Karriere machen ist den weiblichen PR-Profis wichtiger als ihren

männlichen Kollegen. Das ergab der aktuelle PR-Trendmonitor von news

aktuell und Faktenkontor. An der Umfrage haben 130 Schweizer Fach-

und Führungskräfte der PR teilgenommen. Um ihre Karriere

voranzutreiben machen Frauen mehr Überstunden und Dienstreisen als

Männer. Andersherum sind Männer eher bereit, ständig erreichbar zu

sein und Arbeit mit in den Urlaub zu nehmen.



Zwei Drittel der befragten Frauen sagen, dass ihnen Karriere

wichtig beziehungsweise sehr wichtig ist (66 Prozent). Bei den

Männern meint das nur gut jeder Zweite (58 Prozent). Was die

Zugeständnisse für die Karriere betrifft, driften die Aussagen der

weiblichen und männlichen Umfrageteilnehmer zum Teil stark

auseinander. Frauen sind eher bereit, für ihre Karriere mehr Stunden

in der Woche zu arbeiten (50 Prozent), Männer machen bei einer

höheren Wochenarbeitszeit weniger Kompromisse (39 Prozent). Auch

würden Frauen für ihre Karriere mehr Dienstreisen in Kauf nehmen (40

Prozent) als ihre männlichen Kollegen (33 Prozent).



Männer hingegen sind viel eher bereit, ständig für die Arbeit

erreichbar zu sein (69 Prozent) als Frauen (39 Prozent). Auch was

Arbeit im Urlaub betrifft gehen die Meinungen von Frauen und Männern

auseinander. Während 28 Prozent der Männer für ihre Karriere Arbeit

in den Urlaub mitnehmen würden, wären nur 19 Prozent der Frauen dazu

bereit.



Quelle: PR-Trendmonitor 2019

Datenbasis: 130 Fach- und Führungskräfte aus Medienstellen und

PR-Agenturen

Methode: Online-Befragung

Befragungszeitraum: März 2019



Initiatoren der Umfrage:

www.newsaktuell.ch

www.faktenkontor.de



Über news aktuell (Schweiz) AG:



news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen

Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschen

Presseagentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur

dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen

einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Über die

smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle

Medienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder soziale

Netzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und

Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria

bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von

Journalisten. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche

PR-Inhalte seiner Kunden auf der Plattform www.presseportal.ch. Ein

internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von

Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab. Somit werden weltweit

alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redaktoren, über

digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern.



Originaltext: news aktuell (Schweiz) AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000003

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000003.rss2



Kontakt:

news aktuell GmbH

Janina von Jhering

Stellvertretende Leiterin Konzernkommunikation

Telefon: +49 40/4113 - 32598

vonjhering@newsaktuell.de

https://twitter.com/JvJhering