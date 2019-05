Nach der Abspaltung ist der Augenheilkonzern zunächst mit roten Zahlen ins Jahr gestartet. Im Gesamtjahr peilt Alcon drei bis fünf Prozent Umsatzwachstum an.

Der Schweizer Augenheilkonzern Alcon ist mit roten Zahlen ins Leben als eigenständiges Unternehmen gestartet. Kosten im Zusammenhang mit der Abspaltung von der früheren Konzernmutter Novartis, neue IT sowie Entwicklung und Forschung führten im ersten Quartal zu einem Betriebsverlust von 48 Millionen Dollar, wie das in Genf ansässige Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz lag mit 1,78 Milliarden Dollar auf dem Vorjahresniveau.

Für das gesamte Jahr stellte Alcon unter Ausschluss von Wechselkurseffekten einen Anstieg der Verkaufserlöse ...

