Gelsenkirchen (ots) - Wo liegen die Potenziale für Virtual Reality? Welche VR-/AR-Anwendung sind in der Berufsbildung möglich? Wie ist der Stand der deutschen Hochschulforschung zu Mixed Reality? Wie können interessierte Unternehmen Kontakte knüpfen? - Diese Fragen beantwortet der erste VR Science & Business Day am 23.5. im Wissenschaftspark Gelsenkirchen. Institutionen des Landes NRW, der Stadt Gelsenkirchen und Akteure der VR-Branche haben sich zusammengetan, um VR-Macher, VR-Nutzer und alle Interessierten zu vernetzen.



Der VR Science & Business Day beleuchtet Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality aus verschiedenen Perspektiven in drei Formaten: Praxisworkshops zur Berufsbildung, VR-Award-Vergabe und Branchen-Netzwerkevent. Die Verknüpfung der Bereiche Wissenschaft und Wirtschaft steht dabei im Fokus.



Wir laden herzlich ein zum Fototermin und DIVR-Preisvergabe am 23.5.2019 im Wissenschaftspark Gelsenkirchen, Munscheidstraße 14:



18 Uhr Fototermin mit Kooperationspartnern vor dem Wissenschaftspark 18.30 Uhr Einlass zur Veranstaltung - Hochschulteams mit VR-Experiences im Foyer 19-20 Uhr Begrüßung und Vergabe des DIVR-Awards im Plenarsaal



Ende des offiziellen Teils, Beginn Netzwerkevent mit Schwerpunkt XR-Branche



Insgesamt 19 VR-Projekt sind für den DIVR-Award nominiert. Es reisen Hochschulteams aus ganz Deutschland nach Gelsenkirchen. Darunter künstlerische, studentische und wissenschaftliche VR-Experiences und Apps, die in Archäologie, Medizin oder zur Robotersteuerung eingesetzt werden.



Das Mediennetzwerk.NRW und die Film- und Medienstiftung NRW laden ein in Kooperation mit Stadt Gelsenkirchen, EDFVR, ifs internationale filmschule köln, Cologne Game Lab, Mediengründerzentrum NRW, Creative Europe Desk NRW und CREATIVE.NRW. Das Deutsche Institut für Virtual Reality (DIVR) und das Places _ VR Festival vergeben den Award. Das Tagesprogramm für Fachpublikum richten das Forschungsinstitut für innovative Arbeitsgestaltung und Prävention (FIAP e.V.) und der Wissenschaftspark Gelsenkirchen aus.



