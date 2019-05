Der Erlös des Medienkonzerns ist in den ersten drei Monaten des Jahres um mehr als fünf Prozent gestiegen. Den größten Anteil am Plus lieferte die RTL Group.

Dank steigender Erlöse aus dem Digitalgeschäft und der Konzentration auf die Wachstumsbereiche ist Bertelsmann mit einem deutlichen Plus ins 1. Quartal gestartet. Der Konzernumsatz kletterte um 5,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 4,21 Milliarden Euro. Das ist höchste Wert seit 2008, wie das Unternehmen am Donnerstag ...

