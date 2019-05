Donald Trump demonstriert Stärke in der Handelspolitik. Dabei hat der US-Präsident mit seinen aggressiven Vorstößen bislang nirgendwo Durchbrüche erzielt. Die Folge könnten ausgerechnet neue Zölle sein.

Lindsay Greiner schockiert so schnell nichts. Seit mehr als 40 Jahren baut er auf seiner Farm im Osten Iowas Soja und Mais an. Er hat Stürme und Dürren über seine Felder ziehen sehen, explodierende Preise und ihren jähen Verfall erlebt. Doch in der vergangenen Woche war auch Greiner am Ende. "Ich dachte, man hat mich vor einen Bus geworfen und zweimal überfahren."

Die Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat Sojabauern wie ihn völlig kalt erwischt. Seit Monaten leiden sie unter der Spirale aus Zöllen und Gegenzöllen, mit denen sich die beiden Supermächte unter Druck setzen. Viele häufen Verluste an, müssen an ihr Erspartes, um im Geschäft zu bleiben. Trotzdem hatte sich ein Großteil von ihnen auf das Versprechen von US-Präsident Donald Trump verlassen, dass der kurzfristige Schmerz notwendig sei, um gemeinsam eine bessere Zukunft zu erreichen. Doch nun schwindet der Glaube an die Beschwörungsformel. "Ich bin nicht mehr optimistisch, ich bin nur noch sehr enttäuscht", sagt Greiner.

Der Farmer ist nicht allein. Die handelspolitische Irrfahrt des Präsidenten sorgt zunehmend für Entgeisterung. Mit seinen Twittertiraden demonstriert er zwar Stärke. Doch seine Taktik, durch immer neue Zölle maximalen Druck auf seine Verhandlungspartner auszuüben, hat bisher kaum zählbare Erfolge gebracht. Und es wachsen die Zweifel, ob Trump daran noch etwas ändern kann. "Die Handelspolitik des Präsidenten ist bislang noch keine ...

