Die Ölpreise an den internationalen Börsen in New York und London können am Donnerstag weiter zulegen. Am Persischen Golf brodelt es und die Heizölpreise springen auf eine neues Jahreshoch. Erstmals in diesem Jahr kostet der Liter Heizöl im bundesdeutschen Durchschnitt mehr als 70 Cent. Kunden in Österreich müssen mit rund 80 Cent rechnen und Schweizer zahlen durchschnittlich 95 Rappen je Liter, wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...