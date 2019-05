DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.14 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.865,60 +0,37% +14,39% Euro-Stoxx-50 3.405,13 +0,57% +13,45% Stoxx-50 3.119,33 +0,54% +13,02% DAX 12.200,58 +0,83% +15,55% FTSE 7.320,32 +0,32% +8,45% CAC 5.398,24 +0,45% +14,11% Nikkei-225 21.062,98 -0,59% +5,24% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 166,92% -10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,76 62,02 +1,2% 0,74 +33,7% Brent/ICE 72,38 71,77 +0,8% 0,61 +31,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.294,14 1.296,67 -0,2% -2,54 +0,9% Silber (Spot) 14,80 14,81 -0,1% -0,01 -4,5% Platin (Spot) 847,00 846,41 +0,1% +0,59 +6,3% Kupfer-Future 2,77 2,75 +0,7% +0,02 +5,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages

- FR/Essilor-Luxottica SA, HV

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Am Vortag hatten Kreisemeldungen zur Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump genügt, um die Börsen auf beiden Seiten des Atlantiks schlagartig nach oben zu befördern. Die Reaktion zeigt, wie sehr die Handelsfragen die Finanzmärkte derzeit im Griff halten. Nun schießt sich Trump erneut auf die chinesische Telekommunikationsbranche ein. Per Dekret wurde US-Unternehmen die Nutzung von Telekommunikationstechnik untersagt, die als Risiko für die nationale Sicherheit der USA eingestuft wird. Als Hauptziel der Maßnahme gilt der chinesische Technologiekonzern Huawei. Betroffen wäre aber auch die ebenfalls chinesische ZTE. Die Börse nimmt die abermalige Eskalationen im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit aktuell recht gelassen. Nach anfänglichen Verlusten deutet der Aktienterminmarkt nun eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt an. Händler verweisen jedoch auf den anstehenden Verfall sowie auf die Vortagesentwicklung und bleiben daher auf der Hut. Jede neue Entwicklung rund um den Handelskonflikt könne die Karten neu mischen. Dies könnten unter Umständen auch frische Konjunkturdaten schaffen. Denn mit dem Philadelphia-Fed-Index für Mai steht noch vor Handelsbeginn ein konjunktureller Hochkaräter auf der Agenda.

Cisco Systems reagieren vorbörslich mit einem Plus von 3,5 Prozent auf den Quartalsausweis des Kommunikationsausrüsters. Im abgelaufenen Quartal verdiente Cisco netto 3,04 (Vorjahr: 2,69) Milliarden Dollar und übertraf auf bereinigter Ergebnisbasis die Erwartung knapp.

Für Dillard's ging es nachbörslich um 7,3 Prozent bergab, vorbörslich zeigt sich die Aktie noch inaktiv. Der Kaufhausbetreiber verfehlte mit seinem Umsatz knapp die Analystenerwartung und stagnierte flächenbereinigt in seinem ersten Quartal.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: 10,0 zuvor: 8,5 14:30 Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: +5,4% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: -1,7% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 228.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem zunächst müden Handel im Minus kommt am Mittag ein wenig Schwung rein. Im Handel wird auf verstärktes Kaufinteresse vom Terminmarkt verwiesen. Am Freitag ist der kleine Verfalltermin an der Eurex, hier ist die Marke von 12.100 Punkten eine wichtige. Im Euro-Stoxx-50 geht es dagegen um die 3.400, die ebenfalls genommen wurde. Thomas Cook hat im ersten Geschäftshalbjahr die Verluste ausgeweitet, weniger umgesetzt und die Margen verschlechtert. Dafür stieg der Verschuldungsgrad. Die Aktien brechen um 18 Prozent ein, des Konkurrenten Tui geben um 3,3 Prozent nach. Ubisoft brechen um 12 Prozent ein. Die Geschäftszahlen bewegen sich laut Jefferies zwar im Rahmen der Erwartungen, die Details überzeugen jedoch nicht. Der europäische Auto-Index verliert 0,4 Prozent. Händler sehen die erwartete Aufschiebung von US-Strafzöllen gegen Europas Autohersteller nur als Taktik, um keinen Zweifrontenkrieg mit Europa und China zugleich führen zu müssen. Eine Besserung der Absatzsituation finde dadurch noch lange nicht statt, heißt es. Nach Erhöhung der Produktionsziele haussieren Premier Oil mit Aufschlägen von 8,8 Prozent. Burberry hat im vergangenen Geschäftsjahr zwar mehr verdient, der Umsatz ging aber leicht zurück. Die Aktien fallen um 4,7 Prozent. Kone hat laut einem Bericht weiter großes Interesse an der Aufzugssparte von Thyssenkrupp. Thyssenkrupp stellen mit einem Plus von 6,3 Prozent den Gewinner im DAX. Kone legen um 3 Prozent zu. Mit Erleichterung werden die Geschäftszahlen von Bouygues aufgenommen, die Aktien legen um 1,2 Prozent zu. Der bevorstehende Verkauf der Dermatologiesparte lässt Nestle 0,7 Prozent steigen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.35 Uhr Mi, 18:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1208 +0,02% 1,1208 1,1203 -2,2% EUR/JPY 122,92 +0,09% 122,69 122,67 -2,2% EUR/CHF 1,1309 +0,08% 1,1299 1,1305 +0,5% EUR/GBP 0,8742 +0,20% 0,8724 0,8709 -2,9% USD/JPY 109,66 +0,07% 109,47 109,49 +0,0% GBP/USD 1,2820 -0,18% 1,2848 1,2865 +0,5% Bitcoin BTC/USD 7.862,01 -3,44% 7.964,26 7.990,01 +111,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich nach der Erholung am Vortag am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Angesichts der anhaltenden Spannungen zwischen Washington und Peking dominierte Vorsicht und die Anleger reagierten sensibel auf Meldungen rund um den US-chinesischen Handelskonflikt. Laut US-Finanzminister Steven Mnuchin wird eine US-Delegation demnächst für weitere Handelsgespräche nach Peking reisen. Während Tokio und Seoul mit Abgaben aufwarteten, verzeichneten Hongkong und Schanghai erneut Gewinne. In Tokio fiel der Leitindex auf ein Siebenwochentief, in Seoul war es ein neues Viermonatstief. Tagessieger war Sydney, gestützt von Zinssenkungsfantasie und einem deswegen nachgebenden Austral-Dollar. Genährt wurde die Zinsfantasie aktuell von einer gestiegenen Arbeitslosequote. Im frühen Handel zeigten sich die Börsen durchweg schwächer, nachdem US-Präsident Trump angeordnet hat, Telekommunikationsausrüster aus Ländern, die als "ausländische Gegner" gelten, den Zugang zum US-Markt zu untersagen. Ein Schritt, der sich offensichtlich gegen die chinesische Konzerne Huawei und ZTE richte, hieß es. Die ZTE-Aktie lag im späten Handel in Hongkong 4,6 Prozent im Minus. Auch andere Technologiewerte in der Region gaben nach. In Hongkong Sunny Optical um 5,1 Prozent und AAC um 2,3 Prozent. Für das Index-Schwergewicht Tencent ging es um rund 1,1 Prozent nach unten, nachdem der Internetriese ein schwächeres Umsatzwachstum verzeichnet hatte, als vom Markt erwartet. In Südkorea gaben Samsung 0,7 Prozent nach und der Chiphersteller SK Hynix büßte 3,5 Prozent ein. Autowerte in Tokio wurden gemieden, nachdem die USA vorläufig noch keine Zölle auf Autoimporte aus der EU verhängen werden. Toyota büßten 1 Prozent ein, Honda 0,6 und Suzuki 0,8 Prozent. Stärker unter Druck standen TDK mit minus 6,2 Prozent und Murata mit minus 5,2 Prozent.

CREDIT

Etwas ausgeweitet haben sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Besonderen Druck gibt es aber nicht, auch die anderen Risikoindikatoren wie Rentenkurse, Yen und Volatilitäten würden sich wieder beruhigen, heißt es. Vor allem die Presseberichte über eine Aufschiebung der Strafmaßnahmen gegen europäische Autohersteller durch die USA brächten etwas Ruhe in den Markt. Den Berichten zufolge will Trump am Samstag keine Strafzölle gegen diese verhängen und sich ein halbes Jahr Zeit für die weitere Prüfung der Situation lassen. Dem Markt fiele damit ein großer Stein vom Herzen. Für Jubellaune sorgt diese Spekulation aber ebenfalls nicht, denn dies geschehe nur, weil sich Trump auf China konzentrieren wolle, wie das aktuelle Vorgehen gegen Huawei zeige, heißt es im Handel.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Kone prüft Übernahmegebot für Thyssenkrupp-Aufzugssparte - Agentur

Kone hat nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters weiter großes Interesse an der rund 14 Milliarden Euro teuren Aufzugssparte von Thyssenkrupp und prüft, ob sich ein Übernahmeangebot realisieren lässt. Es sei derzeit unklar, ob Kone ein reines Barangebot finanzieren könne und ob ein Zusammenschluss ähnlich wie das gescheiterte Stahl-Joint-Venture von Thyssenkrupp mit Tata Steel mit erheblichen wettbewerbsrechtlichen Hürden behaftet sei, sagten mehrere nicht näher bezeichnete Insider laut einem Reuters-Bericht. Derzeit prüfe der finnische Aufzugsspezialist zusammen mit der Bank of America mögliche Optionen. In bar und in Aktien wäre eine Übernahme finanziell machbar.

Douglas wächst dank Online-Handel und starkem Heimatmarkt

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 16, 2019 07:19 ET (11:19 GMT)

Die Kosmetik- und Parfümeriekette Douglas ist in ihrem ersten Geschäftshalbjahr 2018/19 dank eines regen Online-Handels und der Beliebtheit auf dem Heimatmarkt weiter gewachsen. Die Wachstumsstrategie will der Konzern aus Düsseldorf fortführen und setzt darauf, seine E-Commerce-Plattform für externe Anbieter zu öffnen. Erste Partner will Douglas schon vor dem Weihnachtsgeschäft einbinden. Der Konzernumsatz stieg in dem Sechsmonatszeitraum um 4,8 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro. Der März im Vorjahreszeitraum umfasste allerdings auch das wichtige Ostergeschäft, das in diesem Jahr in den April und damit in das Berichtsquartal für das dritte Quartal fällt. Auf bereinigter Basis lag das Umsatzwachstum bei 5,5 Prozent. Im Bereich E-Commerce berichtete Douglas eine Umsatzsteigerung um 36,8 Prozent auf 327 Millionen Euro.

Bertelsmann startet dank Digitalgeschäft mit Umsatzplus ins Jahr

Der Medien- und Dienstleistungskonzern Bertelsmann hat im ersten Quartal 2019 seinen Umsatz erhöht und den Ausblick bestätigt. Treiber der positiven Entwicklung waren die Digital- und Wachstumsgeschäfte des Gütersloher Konzerns. Bertelsmann-Chef Thomas Rabe bezeichnete den Jahresauftakt als "sehr vielversprechend".

Ferratum verbucht bei steigenden Erlösen leichten Gewinnrückgang

Der Finanzdienstleister Ferratum hat sein Wachstum im ersten Quartal fortgesetzt. Wegen höherer Wertberichtigungen verdiente der Online-Anbieter von Klein- und Ratenkrediten mit Sitz in Finnland aber etwas weniger als im Vorjahreszeitraum. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die in Deutschland börsennotierte Ferratum Ojy.

Südzucker leidet unter schwachem Zuckergeschäft

Südzucker ist vor allem wegen der Einbußen im Zuckergeschäft 2018/19 tief in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 805 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte das im SDAX notierte Unternehmen noch einen Überschuss von 318 Millionen Euro erzielt. Im Berichtsjahr belasteten Restrukturierung und Sondereinflüsse mit 810 Millionen Euro, wie CEO Wolfgang Heer auf der Bilanzpressekonferenz laut Redetext sagte.

Thomas Cook weitet Verlust aus - Aktie sinkt

Der Touristikkonzern Thomas Cook hat im ersten Geschäftshalbjahr die Verluste ausgeweitet, weniger umgesetzt und die Margen verschlechtert. Der Verschuldungsgrad stieg. Für das zweite Halbjahr gab der Reisekonzern einen düsteren Ausblick. Das Sommergeschäft werde "herausfordernd". Die politische und wirtschaftliche Unsicherheit, unter anderem durch den Brexit, werde weiter die Margen belasten. Hinzu kämen höhere Kosten für Treibstoff und Hotels, die den Fortschritt beim operativen Gewinn konterkarieren würden. Insgesamt erwarte man einen bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) unterhalb des Vorjahreswertes. Der Reisekonzern habe bereits Kapazität zurückgefahren. In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres plane die Thomas Cook plc weitere Effizienzmaßnahmen zur Kostensenkung.

Volkswagen Nutzfahrzeuge setzt im April weniger ab

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat im April weniger Fahrzeuge als im Vorjahreszeitraum ausgeliefert. Der Absatz sank um 4,3 Prozent auf 44.500 Stück, wie VW mitteilte. Das sei teilweise den überproportionalen Auslieferungen im April 2018 geschuldet, nachdem ein temporärer Auslieferungsstopp von T6-Fahrzeugen mit Pkw-Zulassung beendet worden war. In den ersten vier Monaten 2019 verbuchte Volkswagen Nutzfahrzeuge ein Absatzplus von 5,4 Prozent auf 170.000. Gefragt waren vor allem der Crafter und die T-Baureihe. Die größte Absatzregion war mit einem Plus von 7,6 Prozent auf 119.500 Fahrzeuge Westeuropa.

Wirecard und Warenhauskette Printemps arbeiten enger zusammen

Der Zahlungsdienstleister Wirecard und die französische Warenhauskette Printemps arbeiten enger zusammen. Dabei nehmen die Franzosen besonders Paris als eine der beliebtesten Reiseziele chinesischer Touristen ins Visier. Die Wirecard Wechat Pay-Lösung sei an mehreren Printemps-Standorten in ganz Frankreich implementiert und ausgeweitet worden, teilte der DAX-Konzern mit.

Zooplus operativ in den schwarzen Zahlen - Prognose bestätigt

Der Online-Händler für Heimtierprodukte Zooplus hat im ersten Quartal deutlich mehr Kunden gewonnen und es operativ zurück in die Gewinnzone geschafft. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen bestätigt. In den ersten drei Monaten nahm der Umsatz um nahezu 13 Prozent auf 363 Millionen Euro zu. Die Zahl der Neukunden stieg um 15 Prozent auf 739.000. Da der Anteil nicht profitabler Kundenbestellungen reduziert und gleichzeitig das margenstärkere Eigenmarkengeschäft ausgebaut wurde, legte die Rohmarge gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Prozentpunkte auf 28,2 Prozent zu.

Chemiekonzern Arkema kauft in den USA zu

Der Anbieter petrochemischer Produkte Arkema stärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Zum Unternehmenswert von 570 Millionen US-Dollar erwirbt er das Chemieunternehmen Arrmaz. Die Transaktion soll vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen im Sommer abgeschlossen werden.

Airbus-CEO sieht sich nicht als Gewinner der Boeing-Krise

Der Flugzeugbauer Airbus sieht die Nachfrage nach Flugzeugen durch die Probleme bei Boeing mit der 737 MAX nicht beeinträchtigt. Vorstandschef Guillaume Faury zeigte sich jedoch besorgt, dass das Vertrauen der Passagiere beeinträchtigt werden könnte. "Wir sehen an der derzeitigen Situation nichts Positives" sagte Faury gegenüber Reportern.

Burberry steigert Vorsteuergewinn und zahlt mehr Dividende

Burberry hat im Geschäftsjahr 2018/19 bei einem kleinen Umsatzrückgang vor Steuern mehr verdient. Die Aktionäre beteiligt der Modekonzern an dieser Entwicklung mit einer höheren Dividende. In den 12 Monaten per 30. März stieg der Vorsteuergewinn um 6,8 Prozent auf 441 Millionen Pfund. Analysten hatten laut Factset mit 444,4 Millionen Pfund etwas mehr erwartet.

Großbanken büßen Kartelle im Devisenkassahandel mit gut 1 Mrd Euro

Fünf Großbanken müssen ihre Beteiligung an Kartellen im Devisenkassahandel teuer büßen. Die EU-Kommission verhängte Geldbußen von insgesamt 1,07 Milliarden Euro gegen Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, JP Morgan und MUFG.

Novartis-Abspalung Alcon mit operativem Verlust im Auftaktquartal

Die Novartis-Abspaltung Alcon hat im ersten Quartal operativ rote Zahlen geschrieben. Belastet wurde das Ergebnis unter anderem von Kosten im Zusammenhang mit dem Spinoff vom Schweizer Pharmakonzern, wie das auf Augenheilkunde spezialisierte Unternehmen mitteilte.

Ergebnis von National Grid wird durch Sturmkosten gedrückt

Der Übertragungsnetzbetreiber National Grid hat in seinem abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 wegen höherer Kosten im Zusammenhang mit den Stürmen in den USA einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Das Ergebnis vor Steuern rutschte bei den Briten um 31 Prozent auf 1,84 Milliarden britische Pfund ab. Das operative Ergebnis fiel um 18 Prozent auf 2,87 Milliarden Pfund. Der Konzernumsatz ging auf 14,93 von 15,25 Milliarden Pfund zurück. National Grid hat ein US-Geschäft und betreibt Niederlassungen in New York, Rhode Island und Massachusetts und bezifferte die Sturmkosten auf 193 Millionen US-Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2019 07:19 ET (11:19 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.