München (ots) - Die Augustusburger Firma Synergetiker GmbH präsentiert auf der Fachmesse The Smarter E in München erstmals ihre Konzepte für das Gelingen der Energiewende. Dabei geht es um die synergetische Verbindung des Wärmesektors mit dem regenerativen Stromangebot. Der Wärmebedarf ist dabei noch wesentlich größer als der Bedarf für Strom und Mobilität.



Deshalb kann er auch künftig nicht direkt aus Solar- und Windstrom abgedeckt werden.



Für ein Gelingen der Wärmewende ist deshalb die gebäudenahe Gewinnung zusätzlicher Naturenergie notwendig.



Hier setzt das kostengünstige Konzept der Energiebeete mit den Heating Stones an. Diese gewinnen zusätzliche Naturenergie aus Licht, Luft, Regen sowie kondensierender und gefrierender Luftfeuchtigkeit.



So kann das 4 bis 7 fache des Antriebsstroms einer Wärmepumpe als nutzbare Wärme gewonnen werden. Und genau diese Vervielfachung von regenerativen Strom wird für eine erfolgreiche Wärmewende gebraucht.



Andererseits gibt es auch Zeiten, in welchen weder Solarstrom noch Windenergie zur Verfügung steht. Deshalb ist es wichtig, dass elektrische Wärmepumpen nicht in der sogenannten Dunkelflaute heizen müssen. Die Wärmesysteme der Synergetiker GmbH haben deshalb immer einen zweiten Wärmeerzeuger. Dieser arbeitet mit Biomasse oder regenerativ erzeugtem Heizgas. So wird es durch synergetische Wärmesysteme möglich, das schwankende Angebot von Sonne und Wind durch den Wärmesektor auszugleichen. Bei ihrem Einsatz für die Heizungssanierung, profitiert der Verbraucher von hohen Förderbeträgen und minimierten Energiekosten. Auch kann man so Sonnenstrom vom eigenen Dach für die Heizung nutzen.



