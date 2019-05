Bern (ots) - Um die Zusammenarbeit zwischen Stadtwerken und

anderen Smart-City-Akteuren auf nationaler Ebene zu fördern, gehen

Swisspower und der Verband Smart City Hub Switzerland eine

strategische Partnerschaft ein.



Der Smart City Hub wurde 2018 gegründet und zählt bisher 17

Mitglieder, darunter verschiedene engagierte Städte und bundesnahe

Betriebe. Als Partner des Smart City Hub will Swisspower zur

stärkeren Vernetzung der verschiedenen Smart-City-Akteure beitragen.

«Der Smart City Hub ist eine ideale Plattform, um diese Akteure und

ihre unterschiedlichen Blickwinkel auf die smarte Stadt zu

koordinieren und konkrete Projekte anzustossen», sagt Ronny Kaufmann,

CEO von Swisspower. Christian Geiger, Präsident des Smart City Hub,

begrüsst die Partnerschaft mit Swisspower: «Die städtischen

Energieversorger sind für das Gelingen einer Smart City von zentraler

Bedeutung.»



Stadtwerke schaffen Smart-City-Infrastruktur und setzen

Pilotprojekte um



Mit dem Aufbau moderner Infrastrukturen wie Glasfasernetze und

LoRaWAN-Netze (Low Range Wide Area Network) sowie der Installation

von Smart Metern schaffen Stadtwerke die Grundlage für viele

Smart-City-Anwendungen. Verschiedene Swisspower-Stadtwerke setzen

gemeinsam mit den Städten bereits konkrete Projekte um. Beispiele

sind Echtzeit-Informationen zur Verfügbarkeit von Parkplätzen oder

Elektrofahrzeug-Ladestationen, Strassenbeleuchtungen, die sich

automatisch an die Verkehrssituation anpassen oder smarte

Energiekonzepte für ganze Areale.



LoRa-Pilotprojekt von Swisspower Innovation



In ihrer Kooperation Swisspower Innovation identifiziert

Swisspower erfolgversprechende Anwendungsfälle für das Internet der

Dinge. Dazu testen mehrere Stadtwerke in Zusammenarbeit mit dem

Schweizer Unternehmen Zenner Connect die LoRa-Funktechnologie für

verschiedene Anwendungen, von der Messung der Luftqualität in

Schulhäusern bis hin zu Füllstandsanzeigen von Abfalleimern. «Es gibt

eine Reihe von Herausforderungen in der Umsetzung des Internets der

Dinge, von der Wirtschaftlichkeit bis hin zur Installation der

richtigen Sensoren. Diese Fragen adressieren wir in unseren

Pilotprojekten», erklärt Orlando Gehrig, Leiter Swisspower

Innovation. Die Mitglieder von Swisspower Innovation profitieren

dabei vom gegenseitigen Erfahrungsaustausch.



