NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Einzelhandelskonzern Walmart ist im ersten Geschäftsquartal weiter gewachsen. Das Wachstum im US-Geschäft lag über den Erwartungen, ebenso der Konzerngewinn. Nur beim Umsatz schnitt der Konzern etwas schwächer ab als prognostiziert. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 2 Prozent.

Der Nettogewinn schoss um 80 Prozent auf 3,84 Milliarden Dollar oder 1,34 Dollar je Aktie in die Höhe, was unter anderem einem unrealisierten Gewinn aus dem Investment in JD.com zu verdanken war. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,13 Dollar, Analysten hatten im Factset-Konsens mit 1,02 Dollar gerechnet.

Der Umsatz legte um 1 Prozent auf 124 Milliarden US-Dollar zu. Hier hatten die Analysten mit 125,3 Milliarden Dollar gerechnet. Das Wachstum in den USA auf vergleichbarer Fläche betrug 3,4 Prozent und lag damit über dem Analystenkonsens von 3,2 Prozent. Es war laut Unternehmensangaben das stärkste Wachstum in einem ersten Quartal seit 9 Jahren. Der Bereich E-Commerce steigerte der Umsatz um 37 Prozent.

May 16, 2019 07:28 ET (11:28 GMT)

