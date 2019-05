Bentonville - Der US-Händler Walmart ist im ersten Quartal dank guter Geschäfte im Onlinehandel gewachsen. Die Erlöse stiegen um ein Prozent auf 123,9 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Donnerstag in Bentonville mitteilte. Dies war jedoch etwas weniger als Analysten erwartet hatten. In den USA profitierte das Unternehmen vor allem vom Online-Geschäft, das um 37 Prozent zulegte.

