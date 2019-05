Bereit zum Abheben: Das deutsche Start-up Lilium plant die Serienfertigung seines elektrischen Flugtaxis. Gründer Daniel Wiegand erklärt, warum Fliegen bald so billig ist wie Taxifahren.

WirtschaftsWoche: Herr Wiegand, seit fünf Jahren treiben Sie mit Ihrem Start-up Lilium die Vision eines elektrischen Flugtaxis voran. Vor wenigen Tagen ist Ihr Jet zum ersten Mal abgehoben. Wie war's?Daniel Wiegand: Das Flugzeug hat sich wunderbar verhalten, es blieb so lang wie geplant in der Luft und reagierte fehlerlos auf alle Steuerbefehle. Ein unbeschreiblicher Moment! Mehr als 200 Mitarbeiter haben zwei Jahre darauf hingearbeitet. Das Team war begeistert, wir haben den ganzen Abend gefeiert.

Auf einem Video ist zu sehen, wie Ihr Flugtaxi mehrere Meter abhebt und dann wieder landet. Allzu spektakulär sieht das nicht aus.Aber es war einer der größten Entwicklungsschritte, den dieses Flugzeug machen wird. Denn der Senkrechtstart, den Sie auf dem Video sehen, ist das Schwierigste beim Bau von Flugtaxis - er beansprucht alle Systeme bis ans Limit. Im Reiseflug geradeaus arbeiten die Triebwerke dann nur noch mit weniger als zehn Prozent ihrer maximalen Leistung.

Aufwärts ist schwieriger als vorwärts?Sie können das mit einem Vogel vergleichen: Vögel können sehr lange nach vorne fliegen. Aber sie hassen es, auf der Stelle zu flattern, weil das unglaublich anstrengend ist.

Flattern kann Ihr Jet jetzt also. Und warum ist das so wichtig?Unser Jet kann jetzt überall senkrecht abheben. Er braucht also keine Start- und Landebahn, sondern kann Plätze mitten in der Stadt anfliegen: zum Beispiel auf Parkhäusern, Bahnhöfen, in Industriegebieten. Unsere Flugtaxis können Menschen bald fast direkt dort abholen, wo sie gerade sind.

Das kann die U-Bahn in Düsseldorf auch.Ja, aber unser Flugzeug kann dann auch noch mit hoher Geschwindigkeit lange Strecken fliegen. Beim Markteintritt wird es mit einer Akkuladung 300 Kilometer zurücklegen können.

Was bedeutet das?Sie können beispielsweise innerhalb von einer Stunde jeden Ort in Bayern von jedem anderen Orten in Bayern erreichen. Oder in einer Stunde von der Hamburger Innenstadt in die City von Köln fliegen - und sich die Wege zu den Flughäfen am Stadtrand sparen. Ab 2025 wollen wir in zwei bis drei Städten oder Regionen auf der Welt einen solchen Flugtaxi-Service betreiben.

Wie viel schneller würden regionale Fahrten dadurch?Schauen Sie sich die Strecke München nach Freiburg an, wo ich herstamme: Mit dem Auto brauchen Sie heute dafür vier Stunden, wenn es gut läuft. Mit dem Lilium-Jet werden Sie aus der Münchener Vorstadt binnen einer Stunde in die Freiburger Vorstadt fliegen. Sie sind also vier mal schneller unterwegs.

Und zehn Mal teurer?Wir wollen dieses neue Verkehrsmittel für jedermann erschwinglich machen. Zu Beginn wird ein Pilot den Flieger steuern, ein Flug mit dem Lilium-Jet wird dann ungefähr so viel kosten wie eine Taxifahrt. Das heißt, ein Flug zum Münchner Flughafen kostet 60 bis 70 Euro, dauert aber nur noch sechs, sieben Minuten statt eine Dreiviertelstunde.Und später?Wenn wir ein wenig weiter in die Zukunft schauen, werden wir auch autonomes Fliegen einführen. Und dann werden die Preise pro Kilometer relativ ähnlich ...

