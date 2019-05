ERSTE-HV 2018 (1). Das Reporterleben kann manchmal ganz schön frustrierend sein. Da hat man in 6 Stunden und 37 Minuten volle 19 A4-Seiten Mitschrift erstellt, und dann streicht man alles weg, wozu man eine Meinung hat, wozu man also irgendwie "befangen" wirken könnte, und übrig bleibt: "In der HV der ERSTE Group am 15.5.19 stellte sich Bernard Spalt vor, der ab 1.1.2020 Andreas Treichl als CEO der ERSTE Group folgt. In der Generaldebatte beanstandeten Aktionäre den Umgang mit Kunden und mit ehemaligen Aktionären der tschechischen Tochter Ceská sporitelna. Weiters stießen die Kosten von 9 Mio. Euro für die 200-Jahres-Feiern auf großes Interesse. Bei den Abstimmungen waren vielleicht noch 20 Aktionäre bzw. Stimmrechtsvertreter im ...

