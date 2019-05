BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hat Europa beim Ausbau der 5G-Netzinfrastruktur zur Standfestigkeit gegenüber den USA auffordert und herstellerunabhängige Sicherheitsvorgaben angemahnt. Zuvor hatte Präsident Donald Trump amerikanischen Unternehmen per Dekret die Nutzung von Telekommunikationstechnik "ausländischer Gegner" untersagt. Auch stufte das US-Handelsministerium den chinesischen Technologiekonzern Huawei Technologies Co. als Unternehmen ein, das nicht im Interesse der USA sei. Durch die Entscheidung kann der Verkauf oder Transfer von amerikanischer Technologie an Huawei limitiert werden.

"Europa muss den eigenen Kurs beibehalten. Die EU muss souverän entscheiden, welche Marktakteure es beim Aufbau der 5G-Netzinfrastruktur zulässt", erklärte de Bundesverband Deutscher Industrie (BDI) in einer Stellungnahme. "Europa darf sich nicht in den Handelskonflikt zwischen China und den USA ziehen lassen."

Daher sollten die Bundesregierung und die Europäische Kommission an den von ihnen bereits initiierten Prozessen festhalten und diese zügig abschließen, mahnte der BDI. "Die deutsche Industrie braucht rasch Rechts- und Planungssicherheit beim 5G-Ausbau", so der BDI. "Hierfür sind europaweit abgestimmte herstellerunabhängige Sicherheitsvorgaben für 5G-Netzwerkinfrastrukturen eine unerlässliche Voraussetzung."

Besonders aus den USA kommt Druck auf Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das chinesische Unternehmen aus Sicherheitsgründen vom Ausbau des 5G-Netzes auszuschließen. 5G gilt wegen seiner hohen Datenrate und der geringen Reaktionszeiten als Grundlage für Zukunftstechnologien wie autonomes Fahren und virtuelle Realität.

Deutschland hält einen prinzipiellen Ausschluss von Huawei nicht für nötig, Australien und Neuseeland haben diesen Schritt jedoch bereits getan. Die US-Regierung hat Deutschland mit der Einschränkung der Geheimdienstzusammenarbeit gedroht, sollte Berlin Huawei bei dem Aufbau des 5G-Netzes beteiligen.

