SPORTTOTAL AG: Breite Zustimmung auf der Hauptversammlung für eingeschlagenen Kurs

16.05.2019

SPORTTOTAL AG: Breite Zustimmung auf der Hauptversammlung für eingeschlagenen Kurs - Hauptversammlung billigt Vorschläge mit großer Mehrheit - Jean Fuchs als neues Aufsichtsratsmitglied gewählt - Internationale Expansion im Blick Köln, 16. Mai 2019. Die Hauptversammlung der SPORTTOTAL AG hat dem Vorstand und Aufsichtsrat mit breiter Mehrheit das Vertrauen für den eingeschlagenen Kurs ausgesprochen. Sämtliche Vorschläge der Verwaltung wurden mit großer Mehrheit des anwesenden stimmberechtigten Kapitals angenommen. Bei der turnusgemäß anstehenden Wahl des Aufsichtsrats wurden Dr. Michael Kern und Jens Reidel für eine weitere Amtszeit bestätigt. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Jean Fuchs, Mitglied des Vorstands der Fuchs & Associés Finance S.A., Luxemburg. Mit der Billigung eines neuen Genehmigten Kapitals in Höhe von 9,95 Mio. Euro ermöglicht die Hauptversammlung der Gesellschaft volle Flexibilität und Handlungsfähigkeit. CEO Peter Lauterbach bekräftigte gleichzeitig, dass die internationale Expansion der sporttotal.tv fremdkapitalbasiert erfolgen soll. "Die Abstimmungsergebnisse sind ein großer Vertrauensbeweis unserer Aktionäre", so Peter Lauterbach, CEO der SPORTTOTAL AG. "Sie bestätigen den von uns eingeschlagenen Wachstumskurs mit einem starken Fokus auf das skalierbare Digitalgeschäft, das wir auch international ausrollen werden." Breite Zustimmung Die Hauptversammlung sprach Vorstand und Aufsichtsrat das Vertrauen aus. Der Vorstand wurde mit 99,99 %, der Aufsichtsrat mit 89,86 % entlastet. Auch das bestehende Vergütungssystem wurde mit 86,66 % des anwesenden stimmberechtigten Kapitals gebilligt. Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 wurde die Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft Kurt Heller GmbH, Köln, gewählt. Aufsichtsrat neu gewählt Turnusgemäß wurde der Aufsichtsrat von der Hauptversammlung neu gewählt. Dr. Michael Kern, zuvor Aufsichtsratvorsitzender der SPORTTOTAL AG, sowie Jens Reidel wurden als Mitglieder des Aufsichtsrats mit großer Mehrheit von je 99,99 % bestätigt. Neues Aufsichtsratmitglied ist Jean Fuchs, Mitglied des Vorstands der Fuchs & Associés Finance S.A., Luxemburg, der mit 90,93 % des anwesenden stimmberechtigten Kapitals gewählt wurde. Über die SPORTTOTAL AG Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal.tv" zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.com