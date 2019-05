WASHINGTON (Dow Jones)--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 11. Mai 2019 stärker als erwartet abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 16.000 auf 212.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf 220.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert mit 228.000 bestätigt. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 3.000 auf 225.000. In der Woche zum 4. Mai erhielten 1,66 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 28.000 weniger als in der Vorwoche.

