Berlin (ots) - Zur Ankündigung der Trump-Administration, einzelne Hersteller vom Ausbau der Netzinfrastruktur auszuschließen, äußert sich der BDI: "EU muss den eigenen Kurs beibehalten"



- "Europa muss den eigenen Kurs beibehalten. Die EU muss souverän entscheiden, welche Marktakteure es beim Aufbau der 5G-Netzinfrastruktur zulässt. Europa darf sich nicht in den Handelskonflikt zwischen China und den USA ziehen lassen.



- Die Bundesregierung und die Europäische Kommission müssen an den von ihnen bereits initiierten Prozessen festhalten und diese zügig abschließen. Die deutsche Industrie braucht rasch Rechts- und Planungssicherheit beim 5G-Ausbau. Hierfür sind europaweit abgestimmte herstellerunabhängige Sicherheitsvorgaben für 5G-Netzwerkinfrastrukturen eine unerlässliche Voraussetzung."



OTS: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6570 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6570.rss2



Pressekontakt: BDI Bundesverband der Dt. Industrie Presse und Öffentlichkeitsarbeit Breite Straße 29 10178 Berlin Tel.: 030 20 28 1450 Fax: 030 20 28 2450 Email: Presse-Team@bdi.eu Internet: http://www.bdi.eu