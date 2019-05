DJ PTA-HV: Erste Group Bank AG: 26. ordentliche Hauptversammlung - AbstimmungsergebnisseErgebnisse Hauptversammlung



Wien (pta030/16.05.2019/15:00) - Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich Tel: +43 (0)5 0100 10100 Fax: +43 (0)5 0100 910100 Homepage: www.erstegroup.com E-mail: contact@erstegroup.com



Wertpapiere: AT0000652011: Stammaktien o.N.



am 15. Mai 2019 um 9:00 Uhr (Wiener Zeit/MEZ) Wiener Stadthalle, Halle F, Roland Rainer Platz 1, A-1150 Wien



Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 12. April 2019, Ausgabenummer 73. Nachweisstichtag zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 5. Mai 2019 (24:00 Uhr Wiener Zeit).



Die Punkte 2-10 der Tagesordnung der Hauptversammlung wurden mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.



Die Abstimmungsergebnisse können Sie auch auf unserer Homepage abrufen: http://www.erstegroup.com/de/investoren/events/hauptversammlungen



Tagesordnungspunkte:



1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts, des (konsolidierten) Corporate-Governance-Berichts des Vorstands, des (konsolidierten) nichtfinanziellen Berichtes, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2018.



2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2018.



Präsenz: 2.571 Aktionäre mit 299.284.686 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.284.186 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,63% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.284.186 JA-Stimmen: 2.564 Aktionäre mit 299.218.007 Stimmen. NEIN-Stimmen: 6 Aktionäre mit 66.179 Stimmen. Stimmenthaltung: 1 Aktionär mit 500 Stimmen.



3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018.



Entlastung Vorstand (ohne Peter Bosek)



Präsenz: 2.572 Aktionäre mit 299.284.786 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.128.583 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,60% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.128.583 JA-Stimmen: 2.538 Aktionäre mit 298.895.452 Stimmen. NEIN-Stimmen: 17 Aktionäre mit 233.131 Stimmen. Stimmenthaltung: 17 Aktionäre mit 156.203 Stimmen.



Entlastung Peter Bosek



Präsenz: 2.572 Aktionäre mit 299.284.786 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.129.598 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,60% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.129.598 JA-Stimmen: 2.530 Aktionäre mit 298.894.433 Stimmen. NEIN-Stimmen: 24 Aktionäre mit 235.165 Stimmen. Stimmenthaltung: 18 Aktionäre mit 155.188 Stimmen.



4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.



Präsenz: 2.573 Aktionäre mit 299.284.793 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 298.571.834 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,47% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 298.571.834 JA-Stimmen: 2.462 Aktionäre mit 297.133.162 Stimmen. NEIN-Stimmen: 50 Aktionäre mit 1.438.672 Stimmen. Stimmenthaltung: 61 Aktionäre mit 712.959 Stimmen.



5. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020.



Präsenz: 2.573 Aktionäre mit 299.284.793 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.283.092 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,63% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.283.092 JA-Stimmen: 2.554 Aktionäre mit 298.846.368 Stimmen. NEIN-Stimmen: 16 Aktionäre mit 436.724 Stimmen. Stimmenthaltung: 3 Aktionäre mit 1.701 Stimmen.



6. Änderung der Satzung in Punkt 15.1 bezogen auf die Aufsichtsratsanzahl.



Präsenz: 2.573 Aktionäre mit 299.284.793 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.283.102 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,63% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.283.102 JA-Stimmen: 2.531 Aktionäre mit 295.520.374 Stimmen. NEIN-Stimmen: 38 Aktionäre mit 3.762.728 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 1.691 Stimmen.



7. Wahlen in den Aufsichtsrat.



7.1. Erhöhung der Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder in den Aufsichtsrat von elf auf dreizehn Mitglieder.



Präsenz: 2.572 Aktionäre mit 299.284.780 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 130.062.218 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 30,26% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 130.062.218 JA-Stimmen: 144 Aktionäre mit 130.036.026 Stimmen. NEIN-Stimmen: 15 Aktionäre mit 26.192 Stimmen. Stimmenthaltung: 2.413 Aktionäre mit 169.222.562 Stimmen.



7.2. Wahl von Elisabeth Krainer Senger-Weiss



Präsenz: 2.572 Aktionäre mit 299.284.780 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.087.505 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,59% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.087.505 JA-Stimmen: 2.380 Aktionäre mit 292.552.657 Stimmen. NEIN-Stimmen: 189 Aktionäre mit 6.534.848 Stimmen. Stimmenthaltung: 3 Aktionäre mit 197.275 Stimmen.



7.3. Wahl von Matthias Bulach



Präsenz: 2.572 Aktionäre mit 299.284.780 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 297.149.689 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,14% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 297.149.689 JA-Stimmen 1.054 Aktionäre mit 224.461.173 Stimmen. NEIN-Stimmen 1.517 Aktionäre mit 72.688.516 Stimmen. Stimmenthaltung: 1 Aktionär mit 2.135.091 Stimmen.



7.4. Wahl von Marion Khüny



Präsenz: 2.572 Aktionäre mit 299.284.780 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.283.042 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,63% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.283.042 JA-Stimmen: 2.549 Aktionäre mit 298.433.031 Stimmen. NEIN-Stimmen: 20 Aktionäre mit 850.011 Stimmen. Stimmenthaltung: 3 Aktionäre mit 1.738 Stimmen.



7.5. Wahl von Michèle Florence Sutter-Rüdisser



Präsenz: 2.572 Aktionäre mit 299.284.780 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.284.280 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,63% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.284.280 JA-Stimmen: 2.561 Aktionäre mit 299.214.813 Stimmen. NEIN-Stimmen: 10 Aktionäre mit 69.467 Stimmen. Stimmenthaltung: 1 Aktionär mit 500 Stimmen.



7.6. Wahl von Gunter Griss



Präsenz: 2.572 Aktionäre mit 299.284.780 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.284.780 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,63% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.284.780 JA-Stimmen 2.168 Aktionäre mit 276.141.893 Stimmen. NEIN-Stimmen 404 Aktionäre mit 23.142.887 Stimmen. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



7.7. Wahl von Henrietta Egerth-Stadlhuber



Präsenz: 2.572 Aktionäre mit 299.284.780 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.284.713 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,63% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.284.713 JA-Stimmen 2.563 Aktionäre mit 299.216.931 Stimmen. NEIN-Stimmen 8 Aktionäre mit 67.782 Stimmen. Stimmenthaltung: 1 Aktionär mit 67 Stimmen.



8. Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels.



Präsenz: 2.573 Aktionäre mit 299.284.793 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.284.293 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,63% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.284.293 JA-Stimmen: 2.454 Aktionäre mit 290.990.810 Stimmen. NEIN-Stimmen: 118 Aktionäre mit 8.293.483 Stimmen. Stimmenthaltung: 1 Aktionär mit 500 Stimmen.



9. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Aktien an die Erste Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung, an deren Begünstigte, an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder der Erste Group Bank AG sowie mit dieser verbundene Konzernunternehmen oder sonstige Unternehmen im Sinne von § 4d Abs. 5 Z 1 EStG.



Präsenz: 2.573 Aktionäre mit 299.284.793 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 296.544.995 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,00% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 296.544.995 JA-Stimmen: 839 Aktionäre mit 202.084.685 Stimmen. NEIN-Stimmen: 1.723 Aktionäre mit 94.460.310 Stimmen. Stimmenthaltung: 11 Aktionäre mit 2.739.798 Stimmen.



10. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien ohne besondere Zweckbindung.



Präsenz: 2.573 Aktionäre mit 299.284.793 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 299.129.422 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,60% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 299.129.422 JA-Stimmen 2.507 Aktionäre mit 292.253.148 Stimmen. NEIN-Stimmen 60 Aktionäre mit 6.876.274 Stimmen. Stimmenthaltung: 6 Aktionäre mit 155.371 Stimmen.



(Ende) (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresMay 16, 2019 09:00 ET (13:00 GMT)Aussender: Erste Group Bank AG Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer / Gerald Krames Tel.: +43 (0)5 0100 - 17326 E-Mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com



ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1558011600446



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 16, 2019 09:00 ET (13:00 GMT)