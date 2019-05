LeanLife Health Inc. (CSE: LLP; FRA: A2JBV4) steht nach Aussage ihres CEO's Stan Lis an der Schwelle zur kommerziellen Großproduktion von pflanzenbasierten Omega3 Fettsäuren. Erstmals sei das Unternehmen in der Lage, große Mengen Omega3 herzustellen und ggf. auch Großaufträge von Kunden erfüllen zu können, so Lis.

Den vollständigen Artikel lesen ...