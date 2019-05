Der Umsatz des Konzerns ist um 5 % auf 1.262 Millionen € eingebrochen. Das schwache Marktumfeld in der Automobilbranche ist der Hauptgrund für den Rückgang von 67 Millionen €. Das EBIT ist in den ersten drei Monaten 2019 auf -125 Millionen € gesunken (Q1 2018 63 Millionen €). Hier erkennt man ziemlich deutlich die negative Entwicklung des Unternehmens im 1. Quartal. Die Hauptursache für den Rückgang sind einmalige Sondereffekte in Höhe von -102 Millionen €, nicht liquiditätswirksame Abwertungen ...

