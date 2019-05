Im ersten Quartal 2019 ist der Umsatz der K+S Gruppe um 8 % auf 1.263,5 Millionen € angewachsen. Vor allem haben sich die höheren Preise im Bereich Landwirtschaft umsatzerhöhend auf die operative Einheit Europe+ ausgewirkt. In Nordamerika hat das Auftausalzgeschäft positiv zur Umsatzentwicklung in Amerika beigetragen. Beim EBITDA haben sich die gestiegenen Frachtkosten gegenläufig ausgewirkt. In den ersten drei Monaten hat das EBITDA 269,9 Millionen € betragen. Das bereinigte Konzernergebnis ...

