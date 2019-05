EURid, das europäische Register der .eu- und .??-Domains, wird mit einem Stand und einer Präsentation seiner Betrugsbekämpfungsarbeit im Bereich der Domainnamen an der Digital Enterprise Show 2019 teilnehmen.

Ist es möglich, Internetbetrug zuvorzukommen? Das ist die Frage, die EURid den Teilnehmern an der Digital Enterprise Show (DES2019) auf der IFEMA in Madrid (21. Bis 23. Mai) stellen wird, wo EURid einen Stand haben wird (B231).

Bei der Organisation, die mit der Verwaltung der .eu- und .??-Top-Level-Domains betraut ist, stehen Online-Sicherheit und Vertrauen als Kernstücke ihrer Arbeit an oberster Stelle. Am 22. Mai um 17.00 Uhr Ortszeit wird Jordi Iparaguirre, Innovation Manager bei EURid, im Blue Stage Auditorium einen Vortrag über die Erkennung und Prävention von Internetbetrug und den Beitrag EURids zu einem sichereren Handelsnetz für Internetnutzer, Marken und Unternehmen halten.

Die Innovationsabteilung bei EURid wendet Algorithmen für das maschinelle Lernen und Heuristik an, um Betrug im Bereich der Domainnamen zuvorzukommen und zu erkennen. Die Informationen werden regelmäßig an Vollzugsbehörden und andere, Cyberkriminalität bekämpfende Stellen weitergegeben.

EURid-Vertreter (Stand B231) freuen sich, Besucher der dreitägigen Veranstaltung begrüßen zu dürfen und ihnen zu erläutern, warum die .eu-Domain die beste Wahl für den Aufbau ihrer Online-Identität ist.

EURid ist das Register, das die länderspezifischen Top-Level-Domains (TLD) .eu und .?? infolge eines Vergabeverfahrens im Auftrag der Europäischen Kommission verwaltet. EURid arbeitet mit über 700 zugelassenen Registraren zusammen und bietet Support in den 24 Amtssprachen der EU. Im Rahmen ihres fortgesetzten Engagements für Datensicherheit ist EURid seit 2013 nach den ISO27001-Sicherheitsstandards zertifiziert. EURid wurde zudem bei dem System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung der EU (EMAS) registriert. EURid verfügt über eine Hauptniederlassung in Brüssel (Belgien) und regionale Niederlassungen in Pisa (Italien), Prag (Tschechien) und Stockholm (Schweden). Weitere Informationen finden Sie auf: www.eurid.eu

