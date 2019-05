Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Stockholm (pta032/16.05.2019/15:27) - Stockholm, 16. Mai 2019; Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) teilt mit, dass die schwedische Behörde für Presse und Rundfunk am 24. April 2019 eine Zulassungsurkunde für die schnell wachsende Online-Publikation www.Aktiebladet.se ausgestellt hat, was großes Vertrauen in die Aktivitäten dieser Tochter von Sprinkle AB darstellt.



www.Aktiebladet.se konzentriert sich auf aktuelle Nachrichten aus der Wirtschaft und behandelt dabei die Bereiche Finanzen, Börse, Industrie, Investitionstrends und boomende Unternehmen. In der Redaktion arbeitet ein Team diverser Journalisten, die bereits fundierte Erfahrungen bei Top-Verlagshäusern aus der ganzen Welt sammeln konnten.



Eine der beliebtesten Publikationen von www.Aktiebladet.se ist die "Veckan's Aktie", eine wöchentliche Analyse interessanter und stark wachsender Unternehmen. Zudem wird ein tiefer Einblick in das Geschäftsmodell des ausgewählten Unternehmens gewährt, aktuelle Aussichten dargestellt und zukünftige Wachstumsstrategien beleuchtet.



www.Aktiebladet.se ist Teil des schwedischen, global expandierenden Fintech-Unternehmens Sprinkle AB, das kürzlich von dem an der Frankfurter Börse notierten Unternehmen Stockholm IT Ventures AB übernommen wurde. Gegründet Anfang 2000, wurde es 2017 von Sprinkle AB übernommen und einem kompletten Rebranding unterzogen, einschließlich verbesserter Website-Funktionalität, benutzerfreundlicherem Design und verbessertem Content-Management. www.Aktiebladet.se generiert Umsatzerlöse durch Anzeigenverkäufe sowie durch bezahlte redaktionelle Inhalte für verschiedene Geschäfts- und Investorennetzwerke. Zukünftig sollen die Inhalte auch in englischer Sprache angeboten werden.



Derzeit arbeitet Sprinkle AB intensiv am weiteren Ausbau seines Geschäftsmodells Sprinkle Fusion Power, um auf völlig neuer Weise einen Mehrwert für seine Kunden und Aktionäre zu schaffen. Die Reichweite und Leserschaft von www.Aktiebladet.se sind ein entscheidender Bestandteil von Sprinkle AB's Fintech Aktivitäten.



"Wir verzeichnen weiterhin einen starken Anstieg der registrierten Besucher bei Aktiebladet.se und freuen uns, dass wir inzwischen mehr als 30.000 Abonnenten gewonnen haben. In jüngsten Studien haben wir festgestellt, dass das Interesse an verschiedenen Anlageformen am Finanzmarkt deutlich steigt und zwar in allen Gesellschaftsschichten. Zudem können wir eine stark erhöhte Nachfrage nach aktuellen Nachrichten über innovative Unternehmen und Berichte über das Geschehen auf den Weltmärkten verzeichnen - vor allem, wenn die Inhalte wie bei uns kurz und prägnant zusammengefasst sind. Wir werden diesen neuen Trend des "Journalismus 2.0" zusammen mit branchenführenden Journalisten und Experten für Blockchain-Technologie weiterentwickeln, um damit unser Fintech-Ecosystem zu erweitern."- Ian Cassiman, CEO von Sprinkle AB.



