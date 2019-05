Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100067807 -



Die Durchführung der grössten HR-Messe der Schweiz verantwortet

neu HR Today. Die «Personal Swiss» wird damit Teil der ALMA Medien

AG.



«Wir werden die Personal Swiss erweitern und zu einem modernen

HR-Festival ausbauen», freut sich HR Today-Geschäftsführer Tobias

Mengis über die neue Herausforderung. 2020 geht die grösste HR-Messe

der Schweiz von boerding exposition SA neu in die Hände der ALMA

Medien AG, zu der die führende HR-Fachzeitschrift HR Today gehört.

«Personal Swiss passt ausgezeichnet zu HR Today, denn wir sind mit

unserem Netzwerk nahe dran an den Themen, die HR heute und künftig

beschäftigen werden», betont Mengis.



Für Verwaltungsratspräsident Matthias Zimmermann ist die Übernahme

der Personal Swiss ein logischer Schritt: «Live Communication ist ein

wichtiger Bestandteil eines modernen Medienunternehmens. Wir

erweitern mit der Personal Swiss unsere Content-Strategie neben Print

und Online mit einem attraktiven HR-Festival. Damit können wir

unseren Kunden alle Kanäle anbieten, die sie für eine erfolgreiche

Zielgruppenansprache benötigen.»



Alexander Petsch, Gründer der «Personal Swiss» und CEO der

boerding exposition SA, bleibt als Verwaltungsrat und Aktionär der

ALMA Medien AG weiterhin mit der grössten HR-Messe der Schweiz

verbunden.



Durch den Wechsel zu HR Today erfährt die «Personal Swiss» auch

inhaltlich eine komplette Erneuerung. So wird die Messe mit

hochwertigem Content und internationalen sowie nationalen

Keynote-Speaker angereichert, sodass ein «HR-Festival»-Programm

entsteht. Der Ausstellungsbereich soll zudem mit innovativen Formaten

und neugestalteten Bereichen noch attraktiver werden.



Über die ALMA Medien AG und HR Today:



Die ALMA Medien AG ist ein Schweizer Medienunternehmen, welches

seit 1998 die führende HR-Fachzeitschrift «HR Today» und seit 2013

die Fachzeitschrift für Office Managerinnen und Assistentinnen «Miss

Moneypenny» herausgibt. HR Today erscheint 10 x jährlich auf Deutsch

(Auflage 5000 Exemplare) und 6 x jährlich auf Französisch (Auflage

2500 Exemplare).



hrtoday.ch zählt zu den zugriffsstärksten HR-Medien im DACH-Raum

und bietet täglich Artikel, News, Tipps und weitere relevante

Informationen, die für den HR-Arbeitsalltag nützlich sind.



Über die «Personal Swiss»:



Seit 2001 ist die «Personal Swiss» der Treffpunkt für

PersonalleiterInnen, RecruiterInnen und CEOs, um sich in den neusten

Themen der HR-Branche weiterzubilden und zu netzwerken. Viele

Vorträge und Diskussionsrunden, aber auch die überwältigenden

Angebote an den Ständen der Aussteller sind hervorragende Inhalte, um

sich im HR-Bereich über Neuigkeiten zu informieren.



Originaltext: ALMA Medien AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100067807

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100067807.rss2



Kontakt:

Für weitere Fragen steht Ihnen Geschäftsführer Tobias Mengis gerne

zur Verfügung:

Tel. +41 44 269 50 18

E-Mail: tm@hrtoday.ch