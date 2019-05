Von Liz Hoffman

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Bank Goldman Sachs verstärkt mit ihrer größten Übernahme seit 20 Jahren ihre Vermögensverwaltung. Wie das Geldhaus mitteilte, übernimmt es United Capital Financial Advisers für 750 Millionen US-Dollar in bar.

Goldman will sein Geschäft breiter aufstellen und tiefer in die Vermögensverwaltung einsteigen, die stabilere Erträge als der Wertpapierhandel oder das Emissionsgeschäft garantiert. Der Deal ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der seit etwas mehr als einem halben Jahr amtierende CEO David Solomon die Bank neu ausrichten will.

United Capital mit Sitz im kalifornischen Newport Beach verwaltet mit 220 Beratern rund 24 Milliarden Dollar an Kundengeldern. Die Privatbanker von Goldman Sachs verwalten derzeit Assets von 480 Milliarden Dollar, hauptsächlich für Milliardäre. Mit United Capital verbreitert Goldman seine Kundenbasis um weniger solvente Klienten.

Das Wall Street Journal hatte vergangene Woche aus Kreisen über die bevorstehende Übernahme berichtet.

May 16, 2019

