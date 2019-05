NEW YORK (Dow Jones)--Am Vortag hatten Kreisemeldungen zur Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump genügt, um die Börsen auf beiden Seiten des Atlantiks schlagartig nach oben zu befördern. So soll die US-Regierungen entschieden haben, vorerst keine Strafzölle auf Kfz-Importe zu verhängen. Dies wird als Stillhalten gegenüber der EU interpretiert. Die Reaktion zeigt, wie sehr die Handelsfragen die Finanzmärkte derzeit im Griff halten. Nun schießt sich Trump erneut auf die chinesische Telekommunikationsbranche ein. Per Dekret wurde US-Unternehmen die Nutzung von Telekommunikationstechnik untersagt, die als Risiko für die nationale Sicherheit der USA eingestuft wird. Als Hauptziel der Maßnahme gilt der chinesische Technologiekonzern Huawei. Betroffen wäre aber auch die ebenfalls chinesische ZTE.

Die Börse nimmt die abermalige Eskalationen im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit aktuell recht gelassen. Denn parallel gibt es auch Entspannungssignale: US-Finanzminister Steven Mnuchin kündigte an, dass die US-Verhandlungsdelegation aller Voraussicht nach schon bald nach Peking reisen werde. Zudem deutete er eine bevorstehende Lösung mit zwei anderen Handelspartnern an.

Im frühen Geschäft steigt der Dow-Jones-Index um 0,8 Prozent auf 25.846 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite gewinnen 0,9 bzw. 0,8 Prozent. Händler verweisen jedoch auch auf den anstehenden Verfall sowie auf die Vortagesentwicklung und bleiben daher auf der Hut. Jede neue Entwicklung rund um den Handelskonflikt könne die Karten neu mischen.

Konjunkturdaten durch die Bank besser

Kaufargumente liefern aktuelle Konjunkturdaten, die durch die Bank besser als erwartet ausgefallen sind. Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Mai spürbar aufgehellt und dies stärker als prognostiziert, wie der das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank of Philadelphia zeigt. Daneben hat sich die Neubautätigkeit im April deutlich ausgeweitet. Die Baubeginne fielen höher als vorhergesagt aus. Des Weiteren haben in der Vorwoche weniger US-Bürger erstmals Anträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung gestellt, als Volkswirte dies vermutet hatten.

Unter den Einzelaktien ziehen Cisco Systems um 5,3 Prozent an. Der Kommunikationsausrüster hat im abgelaufenen Quartal auf bereinigter Ergebnisbasis die Erwartung knapp übertroffen. Auch beim leicht erhöhten Umsatz übertrag das Unternehmen die Konsensschätzung, während sich der Ausblick im Rahmen der kursierenden Prognosen bewegte.

Der Einzelhandelskonzern Walmart hat im ersten Quartal von einem soliden US-Wachstum sowie einem starken E-Commerce-Geschäft profitiert und seinen seit vier Jahren ununterbrochenen Wachstumskurs fortgesetzt. Die Aktie steigt um 2,3 Prozent. Beide Werte führen die Gewinnerliste des Dow an.

Farfetch stürzen dagegen um 7,1 Prozent ab. Das Online-Bekleidungsunternehmen übertraf zwar die Umsatzschätzungen, weitete zugleich aber den Quartalsverlust aus. Für Dillard's geht es gar 10,7 Prozent bergab. Der Kaufhausbetreiber verfehlte mit seinem Umsatz knapp die Analystenerwartung und stagnierte flächenbereinigt in seinem ersten Quartal. Das Ergebnis über Markterwartung hilft dem Kurs nicht.

Jack in the Box teilte derweil mit, ihre Kapitalstruktur ändern und dann wieder eigene Aktien am freien Markt zurückkaufen zu wollen. Zuvor war die Suche der Schnellrestaurantkette nach einem Käufer im Zuge der Prüfung strategischer Alternativen erfolglos verlaufen. Der Kurs steigt um 3,4 Prozent.

Renditen vom Einjahrestief erholt

Am Rentenmarkt geht es mit dem steigenden Aktienterminmarkt nach unten. Belastet werden die Notierungen von den durch die Bank besser als gedacht ausgefallenen Konjunkturdaten. Die Renditen erholen sich ganz leicht, nachdem sie zuvor in die Nähe des tiefsten Standes seit über einem Jahr gesunken waren. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren mit 2,41 Prozent 3,6 Basispunkte über Vortagesniveau.

Mit den guten Daten gerät der Goldpreis unter Druck. Händler sprechen vom Auspreisen von Zinssenkungsspekulationen. Die Daten lieferten keine Argumente für niedrigere Zinsen, heißt es im Handel auch mit Blick auf die steigenden Marktzinsen. Die Feinunze verbilligt sich um 0,4 Prozent auf 1.291 Dollar.

Auch am Devisenmarkt werden Zinssenkungsfantasien etwas skeptischer gesehen, denn der Dollar steigt. Der Euro fällt auf 1,1185 nach Wechselkursen um 1,1226 im Tageshoch.

Anders als bei Gold ist der Rohstoff Erdöl gesucht: US-Leichtöl der Sorte WTI legt je Fass um 1,4 Prozent zu auf 62,89 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 1,4 Prozent auf 72,83 Dollar. Im Handel verweist man auf die geopolitischen Spannungen am Persischen Golf. Der jüngste Angriff dort auf Tanker und Ölpumpstationen werde den jemenitischen Huthi-Rebellen zugeschrieben. Hinter dieser schiitischen Gruppe stehe letztlich der Iran, heißt es im Handel. Damit wüchsen die Spannungen zwischen dem Iran und den USA. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat einen Dialog mit den USA zum Abbau der aktuellen Spannungen indes ausgeschlossen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.845,68 0,77 197,66 10,80 S&P-500 2.875,37 0,86 24,41 14,70 Nasdaq-Comp. 7.888,00 0,84 65,85 18,88 Nasdaq-100 7.564,43 0,82 61,18 19,50 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,21 4,9 2,16 100,7 5 Jahre 2,19 4,5 2,15 27,1 7 Jahre 2,30 5,0 2,25 5,3 10 Jahre 2,41 4,0 2,37 -3,2 30 Jahre 2,84 2,4 2,82 -22,4 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.35 Uhr Mi, 18:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1186 -0,18% 1,1208 1,1203 -2,4% EUR/JPY 122,89 +0,06% 122,69 122,67 -2,3% EUR/CHF 1,1301 +0,01% 1,1299 1,1305 +0,4% EUR/GBP 0,8740 +0,17% 0,8724 0,8709 -2,9% USD/JPY 109,87 +0,26% 109,47 109,49 +0,2% GBP/USD 1,2798 -0,36% 1,2848 1,2865 +0,3% Bitcoin BTC/USD 7.839,26 -3,72% 7.964,26 7.990,01 +110,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,91 62,02 +1,4% 0,89 +34,1% Brent/ICE 72,83 71,77 +1,5% 1,06 +32,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,28 1.296,67 -0,4% -5,39 +0,7% Silber (Spot) 14,72 14,81 -0,6% -0,10 -5,0% Platin (Spot) 840,65 846,41 -0,7% -5,76 +5,5% Kupfer-Future 2,77 2,75 +0,7% +0,02 +5,2% ===

