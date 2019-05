Beim Besuch der diesjährigen Messe ISH in Frankfurt am Main wähnte man sich in einer neuen Heizungswelt. Auf nahezu allen Messeständen der namhaften Heizungsanbieter wurden neue Wärmepumpen präsentiert. Neben der Weiterentwicklung der Technik wird zunehmend auch auf das Design der Geräte geachtet.

In einem Drittel der Neubauten werden heute Wärmepumpen installiert und auch im Gebäudebestand setzt diese Technologie sich mehr und mehr durch. Die Luft-Wärmepumpe hat bei der Marktentwicklung eindeutig die Nase vorn. Doch auch Erdwärme erlebt neuen Aufschwung, da ihr Potenzial für die Klimatisierung größer ist. Nach dem letzten heißen Sommer und der zu erwartenden Klimaveränderung nehmen wieder mehr Bauherren den zusätzlichen Aufwand für eine Erdsondenbohrung auf sich, um sich das Kühlpotenzial für den Sommer zu sichern.

Ein großes Thema in der Wärmepumpenbranche ist das oft fehlende Fachwissen. Alte Heizung raus und Wärmepumpe rein - wer nach diesem Prinzip vorgeht, der hat sicher nicht die effizienteste Heizungsanlage errichtet. Über- oder unterdimensionierte Wärmepumpenanlagen führen zu unzufriedenen Kunden und schaden dem Ruf dieser zukunftsfähigen Technologie. Schulungsmaßnahmen, wie sie der Bundesverband Wärmepumpe auf den Weg bringt, sind sicher ein probates Mittel, um hier Fortschritte zu erzielen. Auf der ISH 2019 wurden die Konzepte hierfür vorgestellt. So kann u.?a. der Qualifizierungsnachweis »Sachkundiger für Wärmepumpensysteme nach VDI 4645« erworben werden (www.waermepumpe.de).

Ein weiterer richtiger Schritt ist es, dass die Hersteller ein feiner abgestimmtes Leistungs-Portfolio der Wärmepumpen anbieten. So lassen sich die Heizungsanlagen individueller auslegen und damit effizienter betreiben.

Auswahl an neuen Luft-Wärmepumpen

In seiner V-Line stellte alpha innotec u.?a. die Luft-Wasser-Wärmepumpe »alira LWAV« zur Außenaufstellung als Lösung zum Heizen, Kühlen und Bereiten von Brauchwarmwasser vor (Bild 1).

Die eingesetzte Invertertechnologie soll für den energiesparenden Betrieb sorgen und dem Fachhandwerker Planungssicherheit geben. Ein neues Luftführungskonzept mit beidseitig angebrachten Lamellengittern verbessert die Effizienz und senkt den Schallpegel. Die schalloptimierte Variante LWAV+ erreicht Schallwerte, die um 6?dB(A) unter dem geforderten TA-Lärm Grenzwert liegen. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe »alira« ist auch für die Innenaufstellung verfügbar (Bild 2).

Neu in das Luft-Wärmepumpen-Portfolio von Brötje wurde die »BLW Split-P« aufgenommen - eine wandhängende Inneneinheit mit hydraulischer Weiche (Bild?3). Es stehen sechs Modelle - jeweils mit Anschlüssen für einen zweiten Wärmeerzeuger oder mit E-Heizstab - in den Leistungsgrößen ...

