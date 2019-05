Banque Profil de Gestion: Conversion des actions au porteur en actions nominatives

Communiqué de presse

Banque Profil de Gestion SA : Conversion des actions au porteur en actions nominatives

Genève, le 16 mai 2019

Lors de l'Assemblée Générale du 16 avril 2019, les actionnaires de la Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) ont adopté les modifications statutaires nécessaires à la conversion de l'intégralité des actions au porteur en actions nominatives.

Lesdites modifications statutaires ont été approuvées par la FINMA et sont entrées en vigueur le 14 mai 2019 (selon inscription au registre du commerce).

Chaque action au porteur d'une valeur nominale de CHF 1.- est donc convertie en une action nominative d'une valeur nominale de CHF 1.- également.

La cotation des actions nominatives a été admise par SIX Swiss Exchange SA et sera effective le vendredi 17 mai 2019 dès l'ouverture de la SIX Stock Exchange (tandis que la décotation des actions au porteur aura lieu le jeudi 16 mai 2019 après la clôture).

Pour tout complément d'information, nous vous invitons à consulter le site Internet de BPDG SA à l'adresse www.bpdg.ch , en particulier le FAQ spécifique relatif à la conversion.

La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la gestion de patrimoine. La Banque est dirigée par Mme Silvana Cavanna, Présidente de la Direction Générale.

Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :

Banque Profil de Gestion SA

Silvana Cavanna

Présidente de la Direction Générale

Courriel : investorrelations@bpdg.ch

Téléphone : +41 22 818 31 31

www.bpdg.ch

