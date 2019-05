ZÜRICH (Dow Jones)--Kräftig nach oben ist es mit der Börse in der Schweiz am Donnerstag gegangen. Die Stimmung zeigte sich weltweit aufgehellt und die Anleger scheinen wieder zunehmend Vertrauen in Aktien zu gewinnen. Ermutigt wurden sie nicht zuletzt durch die starke Wall Street, die wiederum von guten Konjunkturdaten nach oben getrieben wurde. Daneben gab es kleine Entspannungssignale bei den Handelskonflikten: US-Finanzminister Steven Mnuchin kündigte an, dass die US-Verhandlungsdelegation aller Voraussicht nach schon bald nach Peking reisen werde. Zudem deutete er eine bevorstehende Lösung mit zwei anderen Handelspartnern an. Der SMI gewann 1,9 Prozent auf 9.661 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 55,01 (zuvor: 52,6) Millionen Aktien.

Getrieben wurde der Gesamtmarkt auch von den Schwergewichten, die durchweg deutliche Gewinne verbuchten. So stiegen Nestle um 1,8 Prozent, nachdem sich der Konzern konkret zum Verkauf seiner Hautpflegesparte geäußert hat. Nach Angaben des Unternehmens liegt der Wert bei 10,2 Milliarden Franken.

Auch die Aktien der beiden Pharmagiganten Novartis und Roche waren gesucht. Roche hat über die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA für die Anwendung eines seiner Präparate berichtet. Die Aktie rückte um 2,6 Prozent vor. Novartis gewannen 1,9 Prozent.

UBS stiegen um 2 Prozent. Die Bank muss, anders als fünf große Institute, wegen der Kronzeugenregelung keine EU-Strafzahlung wegen Beteiligung an einem Kartell im Devisenkassahandel bezahlen.

May 16, 2019 11:39 ET (15:39 GMT)

