"Dunkelstadt" heißt die neue ZDFneo-Crime-Serie, die seit Anfang Mai 2019 in Antwerpen und Umgebung produziert wird. Doro Decker (Alina Levshin) hat ein Problem mit schreiendem Unrecht und stumpfsinniger Befehlsbefolgung, was ihrer Polizeiausbildung ein jähes Ende bereitete. Doch ihr Talent für "Social Engineering", die zwischenmenschliche Beeinflussung, um Personen Informationen zu entlocken oder in ihnen bestimmte Verhaltensweisen auszulösen, macht sie zu einer verdammt guten Privatdetektivin. Beruflich gesehen eine echte Gabe, persönlich gesehen ein echter Nachteil: Doros Privatleben ist verflucht kompliziert.



"Dunkelstadt" ist eine moderne Crime-Serie, die sich der Erzählweisen und Ästhetik des Film Noir bedient. Neben Alina Levshin als Doro sind in weiteren Rollen unter anderen Rauand Taleb, Artjom Gilz, Jörg Pintsch, Ronald Kukulies, Joachim Gottlieb, Andreas Windhuis, Jana McKinnon, Picco von Groote, Bernhard Schütz und Peter Nottmeier zu sehen.



Die Autoren sind Axel Melzener und Julia Nika Neviandt, Regie führt Asli Özge. Daniel Mann und Till Derenbach von Zeitsprung Pictures GmbH produzieren gemeinsam mit AT-Production aus Belgien im Auftrag von ZDFneo. Die Redaktion im ZDF verantwortet Alexandra Staib. Florian Weber und Christiane Meyer zu Cappellen sind die ZDFneo-Koordinatoren.



