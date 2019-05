Tagesausblick für 17.5.: DAX in Rallylaune. Biotech- und Spezialchemieaktien gefragt!

Richard Pfadenhauer,

Nach einem schleppenden Beginn kamen die Aktienindizes in Europa um die Mittagszeit in Fahrt. Unterstützung kamen sie vor allem von guten US-Konjunkturdaten. So hat sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia besser entwickelt als erwartet und die Baubeginne legten um April um 5,7 Prozent und damit stärker zu als zuletzt gezeigt. So verbesserte sich der DAX im Tagesverlauf um 1,5 Prozent auf 12.280 Punkte. Der MDAX schnitt dank einer starken Performance von Osram und Morphosys sogar noch besser ab. EuroStoxx50 und S&P500 legten um 1,5 beziehungsweise 1,3 Prozent zu.

Am Anleihemarkt stabilisierte sich die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen im Tagesverlauf bei minus 0,1 Prozent. Bei den vergleichbaren US-Papieren stagnierte die Rendite bei 2,4 Prozent. Nachdem die Risikofreude bei Anlegern wieder zunimmt sind Edelmetalle wie Gold und Silber nicht mehr so gefragt. Morgen kommt der CFTC-Report zu Gold. Möglicherweise gibt er neue Impulse. Der Ölpreis zieht hingegen weiter aufwärts.

Unternehmen im Fokus

Leoni-Chef drückt auf die Kostenbremse und will den Zulieferer bis 2022 wieder auf die Spur bringen. Das Anlegervertrauen scheint jedoch zunächst verspielt. Die Aktie gibt deutlich nach. Morphosys war heute - ohne konkrete Nachricht - einer der größten Gewinner im MDAX. Zuletzt meldete das Unternehmen zwar tiefrote Zahlen. Der Umsatzanstieg sowie eine Reihe von positiven Analystenkommentaren stützen das Biotechunternehmen. Die Stimmung im gesamten Biotechsektor war heute freundlich. Der European Biotech Index legte über zwei Prozent zu. Osram bekam Flügel als Meldungen um ein mögliches Kaufinteresse kursierten. ThyssenKrupp zeigte heute einen starken Rebound. Kone prüft wohl ein Gebot für die Aufzugsparte von ThyssenKrupp. Relative Stärke demonstrieren in den vergangenen zwei Tagen Spezialchemieaktien wie Covestro, Fuchs Petrolub und Lanxess. Covestro bildete im Bereich von EUR 43 eine gute Unterstützung, Fuchs Petrolub bei EUR 35 und Lanxess bei EUR 45. Ströer nähert sich derweil dem Allzeithoch bei EUR 66.

Nokia profitierte von einem Großauftrag aus Katar für ein 5G-Netz. In den USA legten die Aktien von Cisco und Walmart nach guten Zahlen für das abgelaufene Quartal deutlich zu. Tesla verliert mit T.Rowe Price den nächsten Großinvestor. Zudem könnte ein Fehler des Autopiloten die Ursache für einen Autounfall sein. Die Aktie notiert inzwischen auf dem tiefsten Stand seit Anfang 2017.

Morgen melden Deere, Dürr, easyJet, MBB, Porsche und Richemont Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Aegon und Fresenius laden zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Europa - Verbraucherpreisindex

USA - Michigan Verbauchervertrauen

USA - CFTC Gold NC Netto-Positionen

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.440 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/12.100/12.220 Punkte

Der DAX schaffte den Ausbruch über 12.200 Punkte und nimmt Kurs auf die nächste Hürde bei 12.440 Punkten. Aktuell sind die Bullen am Drücker. Ob der Sprung über 12.440 Punkte jedoch auf Anhieb gelingt bleibt abzuwarten. Unterstützung findet der Index zwischen 12.100 und 12.200 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 22.03.2019 - 16.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.05.2014 - 16.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

