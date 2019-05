Bonn (ots) - Bremen: Hansestadt, frei und unabhängig, 1200 Jahre alt. Das Motto der Bremer: "Buten un binnen, wagen un winnen", steht für den Geist und das Lebensgefühl vieler Bremerinnen und Bremer. Die Stadt ist geprägt von der Hafenwirtschaft und dem Außenhandel, dazu einer starken Industrie. Mercedes-Benz beispielsweise hat am Standort Bremen sein größtes Produktionswerk innerhalb des Daimler-Verbundes. Das ist die eine Seite. Die andere, schwierige Seite Bremens ist geprägt von Langzeitarbeitslosigkeit, Kinderarmut und einem riesigen Schuldenberg. In Bildungsvergleichen belegt Bremen zudem regelmäßig die letzten Plätze.



Am 26. Mai wird in Bremen, das gemeinsam mit Bremerhaven, das kleinste deutsche Bundesland bildet, ein neuer Landtag gewählt, der in Bremen Bürgerschaft heißt.



Was bewegt den Stadtstaat und seine Bürger vor der Wahl abseits von Prognosen und möglichen Koalitionen? Kathrin Augustin und Sven Thomsen haben die Stadt besucht und sich mit vielen Menschen getroffen. Was macht die Stadt aus, was macht sie lebenswert, wie ticken die Bremer und: Welche Sorgen, Fragen und Probleme sind die drängendsten und welche Herausforderungen bringen die kommenden Jahre? phoenix-Moderatorin Kathrin Augustin geht diesen Fragen gemeinsam mit dem Wirtschaftsexperten Prof. Rudolf Hickel, dem Politikwissenschaftler Prof. Lothar Probst sowie Prof. Michael Börgerding, Generalintendant des Theater Bremen, nach.



