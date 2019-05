Unternehmen in sechs Kategorien nominiert

ExaGrid, ein führender Anbieter von intelligenten hyperkonvergenten Speichern für Backups, gab heute seine Nominierung in sechs Kategorien durch das Storage Magazine für die alljährliche Preisverleihungsfeier The Storries XVI bekannt. ExaGrid ist Finalist für die Kategorien Sicherungshardwareprodukt für Unternehmen des Jahres, Speicherinnovatoren des Jahres, Hyperkonvergenzanbieter des Jahres, Speicherleistungsoptimierungsprodukt des Jahres, Speicherprodukt des Jahres und Speicheranbieter des Jahres. Zurzeit findet die Abstimmung zur Wahl des Gewinners in jeder einzelnen Kategorie statt und sie endet am 3. Juni. Die Ergebnisse werden bei der abendlichen Preisverleihung am 13. Juni in London bekanntgegeben.

Die Sicherungsspeicher-Appliance der EX-Serie von ExaGrid mit Datendeduplizierung ist in drei Kategorien nominiert. Eines der wichtigsten architektonischen Unterscheidungsmerkmale von ExaGrid ist die einzigartige Landing Zone, die jüngsten Backups in ihrer vollständigen und nicht deduplizierten Form für Wiederherstellungen und VM-Systemstartleistung speichert. Jede Appliance bietet Landing-Zone-Speicherung, deduplizierte Repository-Speicherung, Prozessor-, Speicher- und Netzwerkanschlüsse. Bei einer Verdoppelung bzw. Verdreifachung der Datenmengen verdoppelt und verdreifacht ExaGrid alle erforderlichen Ressourcen, damit das Backup-Fenster mit vorgegebener Länge erhalten bleibt. Wenn das Backup-Fenster bei 100 TB sechs Stunden beträgt, so bleibt die Länge von sechs Stunden auch bei 300 TB, 500 TB, 800 TB und mehr erhalten. Kostspielige, umfangreiche Upgrades werden vermieden und es besteht kein Risiko, dass sich das Backup-Fenster verlängert.

"Unserer Meinung nach sind diese Nominierungen ein Beleg für die Position von ExaGrid als einziger Anbieter von Backup-Speicherlösungen, der eine Lösung mit Datendeduplizierung entwickelt hat, die aktuellen Preis-, Leistungs- und Skalierbarkeitsprobleme berücksichtigt", sagte Bill Andrews, CEO und President von ExaGrid. "Der innovative Ansatz von ExaGrid in Bezug auf die Datendeduplizierung minimiert nicht nur die gespeicherte Datenmenge, sondern bietet mit seiner einzigartigen Architektur eine Landing Zone für schnelle Sicherungen und Wiederherstellungen. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid sorgt für eine gleichbleibende Länge des Backup-Fensters bei zunehmendem Datenvolumen und vermeidet so kostspielige umfangreiche Upgrades und erzwungene Obsoleszenz bei Produkten."

Durch die adaptive Deduplizierung von ExaGrid werden die Daten während des Backup-Fensters parallel zu den Sicherungen am Ort der Disaster Revovery (DR) dedupliziert und repliziert, anstelle auf herkömmliche Weise inline zwischen Datensicherungsanwendung und Speicherplatte. Diese einzigartige Kombination aus Landing Zone und adaptiver Deduplizierung ermöglicht eine Datensicherung in Höchstgeschwindigkeit. Das Ergebnis sind extrem kurze Sicherungsintervalle und ein beachtlicher Disaster Recovery Point (RPO). Schließlich stellt ExaGrid einen eigenen Techniker für Level-2-Support mit ausgewiesenen Kenntnissen in spezifischen Sicherungsanwendungen sowie ein bewährtes Modell zur Unterstützung aller Appliances im Rahmen einer Standardwartung und zu Standardvergütungssätzen zur Verfügung.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet intelligente hyperkonvergierte Speicher für Backups mit Datendeduplizierung, eine einzigartige Landing Zone und Scale-out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Sicherungen, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Scale-out-Architektur umfasst vollumfängliche Appliances in einem Scale-out-System und sorgt für ein Backup-Fenster mit vorgegebener Länge bei zunehmendem Datenvolumen, sodass kostspielige, umfangreiche Upgrades nicht erforderlich sind. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder bei LinkedIn. Lesen Sie in unseren Kundenerfolgsgeschichten, welche Erfahrungen unsere Kunden mit ExaGrid gemacht haben und warum sie den Zeitaufwand für Backups inzwischen erheblich senken konnten.

