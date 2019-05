Altasciences, ein mittelständisches Auftragsforschungsunternehmen (CRO) mit Schwerpunkt auf einem bewährten, flexiblen Ansatz für klinische Studien der präklinischen und frühen Phase von der Auswahl der Hauptkandidaten bis zum Konzeptnachweis, gab heute den Abschluss eines Kooperationsvertrags mit WuXi AppTec bekannt. Durch diese Kooperation soll die Prüfgenehmigungsplattform von WuXi AppTec (WIND) gefördert werden. WIND kombiniert CRO-Dienste der Spitzenklasse mit funktionsübergreifendem Programmmanagement und regulativem Know-how zur Unterstützung von IND (Investigational New Drug)-Anwendungen. WuXi Clinical, der klinische CRO-Zweig von WuXi AppTec, ist dabei für die Verwaltung der Partnerschaft und die Bereitstellung nahtloser Erfahrungen verantwortlich.

Der Beitrag von Altasciences besteht in der Lieferung seiner Full-Service-Lösungen, einschließlich klinischer Pharmakologie-, First-in-Human- und Konzeptnachweisstudien, Programmmanagement, medizinischer Redaktion, Biostatistik und Datenmanagement zur Förderung und Durchführung von umfassenden, klinischen Frühphasenservices für zahlreiche laufende WIND-Programme von WuXi AppTec.

"WuXi AppTec und Altasciences haben die gleiche Vision: Wir wollen in den frühen Phasen der Medikamentenentwicklung einen nahtlosen, integrierten Übergang von einem wichtigen Meilenstein zum nächsten sicherstellen. Ich bin überzeugt, dass es uns gemeinsam gelingen wird, die Forschungsaktivitäten unserer Sponsoren weiterhin zu unterstützen und schneller potenziell lebensrettende Therapiemöglichkeiten zu entwickeln", so Chris Perkin, CEO, Altasciences.

Mit seinen integrierten Kompetenzen in den Bereichen Toxikologie, Arzneimittelstoffwechsel und Pharmakokinetik, Pharmakologie, CMC und Analysediensten unterstützt WuXi AppTec vollumfängliche Programme zur Arzneimittelentwicklung von IND-Studien bis hin zur regulatorischen Unterstützung in den Prä-IND- und Post-IND-Phasen sowie bei der Vorbereitung und Einreichung der entsprechenden Unterlagen.

Altasciences verfügt über umfassendes Know-how und langjährige Erfahrungen in der klinischen Frühphasenforschung. Diese Partnerschaft ist eine ausgezeichnete Ergänzung für WuXi und bietet uns die Möglichkeit, den F&E-Prozess unserer globalen Partner von der Prä-IND-Phase bis hin zu klinischen Phasen zu beschleunigen und Patienten einen schnelleren Zugang zu besseren Therapien zu verschaffen", erklärte Edward Hu, Co-CEO, WuXi AppTec.

Über Altasciences

Altasciences ist ein zukunftsorientiertes, mittelständisches Auftragsforschungsunternehmen, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen jeder Größe mit einem bewährten, flexiblen Ansatz für klinische Studien der präklinischen und frühen Phase von der Auswahl der Hauptkandidaten bis zum Konzeptnachweis unterstützt. Seit über 25 Jahren beteiligt sich Altasciences an Kundenprojekten, um fundierte, schnellere und ausgereiftere Entscheidungen in der frühen Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Die Full-Service-Lösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitsprüfungen, klinische Pharmakologie, Bioanalyse, Programmmanagement, medizinische Redaktion, Biostatistik und Datenmanagement, die jeweils auf konkrete Sponsorenanforderungen zugeschnitten werden können. Altasciences unterstützt seine Sponsoren dabei, bessere Arzneimittel zu entwickeln und diese für die Patienten schneller verfügbar zu machen.

Über WuXi AppTec

WuXi AppTec ist ein weltweit operierendes, führendes Unternehmen für pharmazeutische, biotechnologische und medizintechnische Forschungsleistungen. Als forschungs- und kundenorientiertes Unternehmen bietet WuXi AppTec ein breites und integriertes Portfolio von Labor- und Produktionsleistungen über den gesamten Life Science R&D Prozess an. Die Dienstleistungen von WuXi AppTec sind darauf ausgerichtet, die Forschungszyklen seiner weltweiten Kunden zu verkürzen und die Forschungs- und Entwicklungskosten für Wirkstoffe und Medizintechnik zu verringern. Mit ihren branchenführenden Kompetenzen wie F&E und Fertigung in den Bereichen Kleinmoleküle, Zell- und Gentherapie sowie Tests von Medizingeräten fördert die WuXi-Plattform die Zusammenarbeit von über 3.500 innovativen Partnern in mehr als 30 Ländern, um Patienten innovative Gesundheitsprodukte zugänglich zu machen und die Vision von WuXi Wirklichkeit werden zu lassen, dass "jedes Medikament hergestellt und jede Krankheit behandelt werden kann".

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert.

