Die Siemens-Aktie schiebt sich weiter nach oben. Am Donnerstag gelangen Kursgewinne von fast 2 Prozent, was den DAX-Titel auf ein neues 2019er-Hoch befördert. Am 8 Mai hatte der Technologiekonzern seinen Halbjahresbericht vorgelegt. Demnach erhöhte sich der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal auf vergleichbarer Basis, d.h. ohne Portfolio- und Währungseffekte um 2 Prozent, der Auftragseingang verbesserte sich um 4 Prozent. Mit 142 Mrd. Euro erreichte der Auftragsbestand einen neuen Rekordwert.

Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...