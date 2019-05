Die saudi-arabische Luftwaffe hat heute Morgen Stellungen der Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen.

Die von Saudi-Arabien angeführte Allianz hat heute Stellungen der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im benachbarten Jemen attackiert. Die Bombardements sind die Reaktion auf Drohnenangriffen auf Öl-Anlagen, die die Rebellen durchgeführt hatten. Ziel der Luftangriffe sei es gewesen, den Huthis die Möglichkeit "aggressiver Handlungen" zu nehmen, hieß es in einer vom saudiarabischen TV-Sender Al-Arabija verbreiteten Erklärung. Neun Ziele in Sanaa und der Umgebung der Hauptstadt des Bürgerkriegslands wurden Einwohnern zufolge angegriffen. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Die Huthi-Rebellen hatten sich zu den Drohnenangriffen auf zwei Ölpumpstationen einer Pipeline in Saudi-Arabien am Dienstag bekannt. Zuletzt hatten sich die Spannungen in der Region im Zuge der Zuspitzung des Atomstreits zwischen den USA ...

