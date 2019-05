Bietet den Betreibern die Möglichkeit, die Bereitstellung von Breitbanddiensten für jeden Kunden, über jedes Netzwerk, für jedes WLAN-fähige Gerät besser zu monetarisieren.

ADTRAN, Inc., (NASDAQ:ADTN), der führende Anbieter von Lösungen für offene Netzwerke und Nutzererfahrung der nächsten Generation, kündigte heute eine Erweiterung seines SmartOS-fähigen Portfolios an Breitbandzugangslösungen mit dem SmartRG 652ac (SR652ac) Gateway für Privatkunden und Kleinunternehmen an. Die Betreiber können nun die Bereitstellung ultraschneller Internetdienste beschleunigen-dank der jüngsten Investitionen in den Aufbau von Multi-Gigabit-Zugangsnetzwerken, so dass die Kunden unabhängig von Standort, Gerät oder Infrastruktur über das bestmögliche Breitbanderlebnis verfügen.

Das neue SmartOS-fähige Gateway für Privatanwender und kleine Unternehmen auf Betreiber-Niveau bietet die Möglichkeit, äußerst wettbewerbsfähige Breitband-Internetverbindungen mit bis zu 700 Mbit/s - ohne Service- oder Kundenunterbrechungen bereitzustellen. Dies ist mit Hilfe der Bonded-Super-Vectoring-Technologie (VDSL2 Profil 35b) möglich. Diese hochskalierbare Glasfaser-Breitband-Erweiterungstechnologie ist ideal für die schnell wachsenden MDU/MTU-Märkte. Die Nutzung der vorhandenen Gebäudeverkabelung zu jeder Einheit hilft Netzbetreibern, die Bereitstellung von Diensten zu beschleunigen und Baukosten für die Bereitstellung neuer Breitbanddienste zu sparen. Darüber hinaus können Service Provider Super-Vectoring parallel zu anderen xDSL-Technologien in ihrem Zugangsnetz betreiben, was zusätzliche betriebliche Einsparungen ermöglicht.

Der SR652ac bietet zudem erweiterte Funktionen über seine offene Softwareplattform (basierend auf OpenWrt), darunter Self-Service-Portale, selbstheilendes Wi-Fi und Abonnentenanalysen. In Verbindung mit dem ADTRAN 1148SVX 48-Port versiegelten Breitband-Mikronode verfügen die Betreiber nun über eine hochskalierbare Lösung zur Schaffung effizienter und kostengünstiger Wi-Fi-Umgebungen für Privatanwender und Unternehmen im gesamten Bereich ohne den Zeit- und Kostenaufwand, neue Einrichtungen in jede Einheit zu integrieren.

Darüber hinaus ermöglicht dieses gigabitfähige drahtlose Gateway eine einfache Migration zu jedem zukünftigen FTTH-Deployment-Model, wodurch disruptiver Kundengerätetausch, Anwendungs-Reintegration und -tests entfallen. Ein weiterer Vorteil des SmartOS-OpenWrt-basierten Netzwerkbetriebssystems besteht darin, dass es siliziumunabhängig ist und einen eleganten Übergang zu SDN/NFV-Architekturen ermöglicht. ADTRAN ist durch seine Beiträge zur Open Networking Foundation (ONF) und zu den Ökosystemen der prpl Foundation als führend bei der Förderung offener, disaggregierter Netzwerkarchitekturen anerkannt.

"Die Designphilosophie von SmartOS ist es, Dienstleistern ein einheitliches, Open-Source-basiertes, sicheres Software-Framework zur Verfügung zu stellen, so dass Anbieter Konsistenz und Gemeinsamkeit erzielen, um Test- oder Qualifizierungszyklen zu verkürzen und die Markteinführung neuer und innovativer Dienste zu beschleunigen", sagte Jeff McInnis, Senior Vice President von Subscriber Solutions Experience von ADTRAN. "Wir können die Kosten und Ressourcen, die für die Einführung neuer Lösungen in ein Netzwerk erforderlich sind, erheblich reduzieren und unseren Kunden helfen, ihren Abonnenten durch unsere funktionsreiche SmartOS-Plattform bessere Services zu bieten, die das Erlebnis für alle verbessern."

