Gerade habe ich in einem französischen Fachmedium gesehen, dass es eine Gruppe von Obstbauern gibt, die eine rückstandsarme Produktion entwickeln wird. Diese gibt es bereits in Italien und in Österreich in einem spürbaren Umfang. Der Einsatz der Betriebsmittel, vor allem der Pflanzenschutzmittel, erfolgt so, dass zum Zeitpunkt der Ernte so gut wie keine...

Den vollständigen Artikel lesen ...