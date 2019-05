Die Bundesregierung rechnet offenbar mit für die Nato relevanten Ausgaben in Höhe von fast 50 Millionen Euro. Das entspricht 1,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Deutschland hat der Nato den größten Anstieg der Verteidigungsausgaben seit Jahrzehnten gemeldet. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur rechnet die Bundesregierung in diesem Jahr mit für das Bündnis relevanten Ausgaben in Höhe von 47,32 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Plus von mehr als fünf Milliarden Euro im Vergleich zu 2018 und einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Höhe von 1,35 Prozent. ...

