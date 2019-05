"Mittelbayerische Zeitung" zu FC Bayern:

"Während sich die Bundesliga mit Blick immer mehr zu einem Zulieferbetrieb entwickelt, droht sich die Dominanz der Klubs aus der Premier League zu manifestieren in den nächsten Jahren. Investoren im großen Stil zuzulassen, wäre sicherlich der einfachste Weg, um frisches Kapital in die Liga zu holen und den finanziellen Abstand zu den Engländern zu verringern. Das Kippen der 50+1-Regel ist aber sicher nicht das beste Instrument, um gegenzusteuern. Denn die Bundesliga lebt vor allem auch von ihrer einzigartigen Fankultur. Wer will hierzulande digitale Fanbanner sehen, wie beim Scheich-Klub Manchester City?/al/DP/he

