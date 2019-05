"Schwäbische Zeitung" zu Waffengesetz:

"Wer in diesen Tagen nach Recht und Ordnung ruft, darf sich des Beifalls sicher sein. Erfreulich ist daher, dass Bayern und Baden-Württemberg mit Bedacht auf die Vorschläge zur Gesetzesänderung reagieren. Denn noch steht nicht einmal fest, ob es bundesweit überhaupt mehr Messerattacken gibt. In dem Gesetzesentwurf ist dann auch die Rede von "Sicherheitsgefühl", vom Ziel einer "Stärkung des Sicherheitsempfindens in der Bevölkerung". Das Gesetz soll eine Gefühligkeit ändern, die sich in der Realität möglicherweise nur bedingt niederschlägt? Damit Politiker ihre vermeintliche Tatkraft zur Schau stellen? Das wäre ein schlechtes Ergebnis. Der Gesetzesentwurf zeigt auch Schwächen, etwa wirkt die Ausweitung von Waffenverbotszonen nicht zwingend. Nachvollziehbar ist dagegen der Wunsch, Messer bestimmter Bauweise zu verbannen. Denn weshalb bitte sollte sich jemand Beruf und Brauchtum ausgenommen - mit gefährlichen Stich- und Schnittwaffen unter Menschen bewegen?"/al/DP/he

AXC0019 2019-05-17/05:35